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12日在北京登場的HYROX室內體能耐力賽爆發衛生爭議。澳洲好手喬安娜（Joanna Wietrzyk）於女子菁英組賽事中疑似失禁，導致賽道與共享器材沾染排泄物，雖然她最終展現強大意志力一路殺到奪冠，但仍引發網友熱烈討論。隔日，48歲男星吳建豪接棒出戰男子雙人大眾組賽事，以1小時11分53秒的優異成績順利完賽，他事後也在社群平台曬出帥照，沒想到留言全都是在關心他有沒有踩到排泄物，完全歪樓。賽場上的吳建豪身穿黑色無袖背心與灰色短褲、頭戴淺藍運動帽，大方展現精壯體格。即使面對推雪橇、健身車等 8 項高強度關卡，他雙臂青筋暴起、背肌厚實，下顎線依然清晰，俐落動作與頂尖體能狀態完全看不出年紀，被不少網友封為「擺脫油膩感」的自律典範。由於前一天的污染風波，許多網友紛紛前往他的IG留言關心：「沒踩到吧？」、「希望沒被弄到」、「你還好嗎」形成不同畫風。不過，吳建豪的爆發力與身材也收穫滿滿好評，粉絲紛紛大讚「身材從來沒差過」、「F4 裡就他和言承旭沒變」，更有運動愛好者指出該賽事強度極高，若非長期維持高強度訓練絕不可能輕鬆通關。