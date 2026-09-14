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▲羽球國手秒變網紅女神！她鬆口：從小就想逃離球場（圖／截自@i_am_akane01）

▲羽球國手秒變網紅女神！她鬆口：從小就想逃離球場（圖／截自@i_am_akane01）

▲羽球國手秒變網紅女神！她鬆口：從小就想逃離球場（圖／截自@i_am_akane01）

一名身材火辣到被封為「AI級」身材的日本直播主，最近意外掀起熱議！她不只擁有176公分的高挑身高與完美比例，過去的身分更是讓人跌破眼鏡——前日本羽毛球國家代表隊選手，還曾拿下4次國際賽冠軍頭銜。不過，這段光鮮亮麗的運動員經歷背後，她卻親口坦承，自己從小到大，其實一點都不喜歡打羽球。根據日媒《週刊文春》報導，這名直播主本名荒木茜羽，母親正是曾拿下世界冠軍的羽球名將。在母親的高度期許與家庭壓力下，茜羽從小就被推上高強度訓練之路，完全沒有選擇的餘地。小學五年級那年，她甚至被直接送往中國展開嚴苛的強制留學與體能特訓，整個童年幾乎被羽毛球徹底佔據，換來的月薪卻只有區區日幣20萬元左右（約新台幣4萬元）。這段被迫而非自願的運動生涯，也讓她心底逐漸種下一個念頭：總有一天，我要離開這個世界。2020年1月，茜羽終於正式宣布退役。當年日本羽球界的風氣依然相當保守，選手染髮、戴飾品都會被視為出格，更別說跨足帶有娛樂性質的網路直播，就連自己的母親，都對這個決定強烈反對。不過茜羽的決心相當堅定。退役短短2個多月後，她就正式踏入直播圈，還乾脆搬出家裡，在東京租下一間月租僅日幣6萬元、甚至連熱水都沒有的老舊套房，靠著一支手機隻身開播。為了不被任何人動搖，她甚至封鎖了所有羽球界的前同事與選手朋友，就是不想再被拉回那個她厭倦已久的世界。談到轉戰直播的理由，茜羽毫不掩飾，直言最直接的動機就是「想賺錢」。她坦言，待在羽球圈很難拿到理想的高薪，剛好那陣子新冠疫情爆發，她敏銳察覺到「線上直播即將成為新時代」的趨勢，加上她自小就對演藝圈懷抱憧憬，直播對她來說，等於是一次擺脫束縛、順便圓夢的機會。知名度水漲船高之後，網路上也開始出現「暴瘦15公斤」、「五官跟選手時期根本不一樣」等質疑聲浪，但面對鏡頭另一端的觀眾，茜羽始終選擇坦然以對，不多加辯解。爆紅之路並非一路順遂。茜羽透露，自己曾遇過累積抖內金額高達日幣2億元（約新台幣4100萬元）的超級粉絲，對方甚至曾用「展示身體就抖內100萬」這類言語試探騷擾，但她始終沒有被這些聲音動搖。從當年月租僅日幣6萬元、連熱水都沒有的小套房出發，一路拚到如今月收入衝上日幣1600萬元（約新台幣330萬元），茜羽用行動證明了運動員退役後，人生還有另一種活法。褪去羽球國手的光環與從小被迫背負的枷鎖，她靠著對市場趨勢的敏銳嗅覺與十足的執行力，在直播圈闖出了屬於自己的一片天。