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民進黨台北市長參選人沈伯洋近期積極投入選戰，從掃街拜票到推出「洋流」系列商品，聲勢與話題持續升溫；他近日更罕見突破同溫層，登上「綜藝教父」王偉忠的廣播節目，雙方互動熱絡，影片自10日上架至今已飆破170萬次觀看。對此，政治評論員吳靜怡分析，2026台北市的選戰風向徹底變了，蔣萬安陷「膽小如鼠」的人設危機，可以說是被「洋流」衝擊得體無完膚。吳靜怡表示，沈伯洋論述內容鮮明、貼近民眾，實打實的「破圈」引發好奇與熱議，高流量影片以「人物訪談」及「跨界對談」居多，成功讓他從「國安學者」的單一標籤，華麗轉身為「具備現代科技解決方案的城市治理者」，他開設「市長你給我聽好了」數位平台直接蒐集民意，頻繁參加各大節目，效果是提高個人能見度、正面加分、創造話題討論，形成「洋流」勢頭。吳靜怡續指，蔣萬安的網路聲量幾乎都在負面議題中淹沒，從營養午餐爭議、大巨蛋「安鼠之亂」到兒子交換生特權、校園營養午餐食物中毒等問題，多是媒體報導和質詢片段，幾乎看不到正面主張，輿論批評蔣萬安只會持續「問A答B」，更陷入「膽小如鼠」不敢接受專訪的質疑聲浪，連藍營都在期待他趕快上趙少康、王偉忠的節目，跟沈伯洋在空戰一較高下！「蔣萬安團隊現在真正暴露的不是單一空戰失誤，而是一種長期執政者的傲慢與懶散。」吳靜怡直言，他以為有媒體每天堵麥，就等於有傳播能力，以為民調曾經領先，就可以不必重新向選民介紹自己；現在，沈伯洋正在為破圈努力，蔣萬安卻還躲在櫥窗裡自以為美麗，這位曾被國民黨寄望挑戰2028的政治明星，怎麼在2026年先被一股「洋流」沖掉了光環還躲了起來，簡直是笑話。