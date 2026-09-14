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總排名第五的中華男籃八強戰對手確定為第四名的地主日本隊；其餘對戰組合分別為中國對決沙烏地阿拉伯、韓國迎戰約旦、伊朗對上巴林。

一圖看亞運男籃八強對戰組合

比賽時間（台灣時間） 賽事場次 對戰組合 比賽場館 09:00 八強賽 Game 3 約旦 (JOR) vs. 韓國 (KOR) Aichi International Arena 12:00 八強賽 Game 4 伊朗 (IRI) vs. 巴林 (BRN) Aichi International Arena 15:00 八強賽 Game 2 中國 (CHN) vs. 沙烏地阿拉伯 (KSA) Aichi International Arena 18:20 八強賽 Game 1 中華台北 (TPE) vs. 日本 (JPN) Aichi International Arena

名古屋亞運男籃小組賽正式收官，中華男籃在攸關晉級形勢的預賽最終戰火力全開，團隊轟入17記三分彈，林庭謙砍下全場最高21分，搭配盧峻翔進帳17分，最終以91：69大勝卡達隊，順利以2勝1敗、B組第二之姿連續三屆挺進八強賽。今日官方也正式公佈八強的對戰組合，中華隊將在16日台灣時間晚間6點20分交手地主日本。本屆賽事八強戰抽籤遵循「同組迴避」與「排名對決」原則。小組賽最終日中國隊以105：61大勝菲律賓隊取得3連勝，靠著得失分差搶下綜合排名第一，韓國隊退居第二；衛冕軍菲律賓隊則在慘敗44分後，總得失分驟降至「-17」，意外無緣進到各小組第3的前兩名、慘遭淘汰。在避開同為B組第三名伊朗隊的排他條件下，中華男籃過去兩屆亞運皆拿下第四名，16日對陣日本隊將是力爭四強門票的關鍵一役。東道主日本隊在小組賽最終戰以83：100不敵韓國，同樣以2勝1敗晉級。本次日本隊由具備NBA費城76人與尼克教練資歷的吉本泰輔執掌兵符。陣容主打團隊合作與防守轉化，由小川、黑川與哈珀（John Harper Jr.）擔任後場持球點，翼側配置具備跑位威脅的3D射手群，禁區則靠吃餅型長人撐場，延伸四號位川島悠翔亦需特別警戒。面對執教經驗尚在磨合的日本隊，中華男籃若能延續外線火熱手感與流暢轉導，相當有機會重返亞運四強之列。