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停好車先別急著走，地下停車場竟藏著一座交通安全遊樂園！台中市政府交通局在美村綜合服務園區地下停車場打造「MY CAR城市大旅行」互動場域，將傳統停車空間化身為沉浸式數位教室。小朋友親手彩繪的專屬小汽車，經掃描後便能即時躍上700公分寬的大型數位螢幕，自由穿梭台中公園湖心亭、台中國家歌劇院等在地地標。透過寓教於樂的遊戲情境，讓親子在繪畫與互動中輕鬆學習看號誌、走行人穿越道及車輛禮讓等道安觀念。交通局長葉昭甫表示，交通局針對機車族、親子家庭、高齡者及學生等不同族群推動宣導；配合9月交通安全月及開學季，更深入大專院校推廣機車防禦性駕駛與行人路權，將道安觀念帶進日常生活。葉昭甫指出，傳統交通宣導已突破既有模式，新啟用的美村綜合服務園區地下停車場透過繪畫與數位科技結合，孩子開著獨一無二的手繪小汽車漫遊台中，沿途行經湖心亭、美村綜合服務園區、台中國家歌劇院、台中火車站及台中轉運中心等景點，成功讓停車場轉化為親子共學與認識城市的公共場域。交通局進說，台中市交通安全改善已逐步展現成果。依據交通部公布的交通事故統計，台中市整體 30 日內死亡人數較前一年度同期大幅減少；其中行人死亡人數降幅與每 10 萬人口行人死亡數均表現亮眼，位居六都前列。交通局除持續改善道路工程，也深入婦女團體、校園及社區鄰里推廣交通安全觀念，提升民眾防禦意識。交通局強調，打造安全的用路環境需要道路工程、駕駛人與家庭教育共同努力。未來將持續推動多元道安教育與環境改善，希望從孩子開始，把「禮讓行人、遵守號誌、安全過馬路」化為日常習慣，讓道安觀念從遊戲體驗走進家庭生活。