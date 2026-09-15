小孟老師分析今（15）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：積極主動做事
感情：愛意濃厚浪漫
財運：買彩券有所獲
牡羊幸運色：深綠色
貴人：巨蟹
小人：射手
金牛座：
工作：朋友引見事業
感情：有智慧的愛情
財運：線上補習賺錢
金牛幸運色：純紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
雙子座：
工作：自然成功結緣
感情：良好人際關係
財運：減少意外風險
雙子幸運色：水藍色
貴人：天秤
小人：處女
巨蟹座：
工作：合夥默契十足
感情：心心相印浪漫
財運：獲利滿滿入袋
巨蟹幸運色：金色
貴人：處女
小人：水瓶
獅子座：
工作：親切態度待人
感情：創造愉快氛圍
財運：投資持續賺錢
獅子幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：天秤
處女座：
工作：讓事業有進展
感情：誠意感動異性
財運：投資見好就收
處女幸運色：淺灰色
貴人：獅子
小人：金牛
天秤座：
工作：可望談成生意
感情：接觸曖昧對象
財運：增加多元投資
天秤幸運色：暗紫色
貴人：雙子
小人：牡羊
天蠍座：
工作：事業大有助益
感情：平穩安定幸福
財運：銷售保險賺傭
天蠍幸運色：金黃色
貴人：牡羊
小人：雙魚
射手座：
工作：長官慧眼賞識
感情：甜蜜點綴生活
財運：特殊財運管道
射手幸運色：米色
貴人：射手
小人：雙子
魔羯座：
工作：得到指點幫助
感情：互相傾聽成長
財運：重視未來版圖
魔羯幸運色：天藍色
貴人：魔羯
小人：天蠍
水瓶座：
工作：積極調整心態
感情：建立和諧生活
財運：相信自己直覺
水瓶幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：魔羯
雙魚座：
工作：調好人際關係
感情：愛神征服一切
財運：網路賺遊戲幣
雙魚幸運色：淡紅色
貴人：金牛
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：積極主動做事
感情：愛意濃厚浪漫
財運：買彩券有所獲
牡羊幸運色：深綠色
貴人：巨蟹
小人：射手
金牛座：
工作：朋友引見事業
感情：有智慧的愛情
財運：線上補習賺錢
金牛幸運色：純紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
雙子座：
工作：自然成功結緣
感情：良好人際關係
財運：減少意外風險
雙子幸運色：水藍色
貴人：天秤
小人：處女
巨蟹座：
工作：合夥默契十足
感情：心心相印浪漫
財運：獲利滿滿入袋
巨蟹幸運色：金色
貴人：處女
小人：水瓶
獅子座：
工作：親切態度待人
感情：創造愉快氛圍
財運：投資持續賺錢
獅子幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：天秤
處女座：
工作：讓事業有進展
感情：誠意感動異性
財運：投資見好就收
處女幸運色：淺灰色
貴人：獅子
小人：金牛
天秤座：
工作：可望談成生意
感情：接觸曖昧對象
財運：增加多元投資
天秤幸運色：暗紫色
貴人：雙子
小人：牡羊
天蠍座：
工作：事業大有助益
感情：平穩安定幸福
財運：銷售保險賺傭
天蠍幸運色：金黃色
貴人：牡羊
小人：雙魚
射手座：
工作：長官慧眼賞識
感情：甜蜜點綴生活
財運：特殊財運管道
射手幸運色：米色
貴人：射手
小人：雙子
魔羯座：
工作：得到指點幫助
感情：互相傾聽成長
財運：重視未來版圖
魔羯幸運色：天藍色
貴人：魔羯
小人：天蠍
水瓶座：
工作：積極調整心態
感情：建立和諧生活
財運：相信自己直覺
水瓶幸運色：卡其色
貴人：水瓶
小人：魔羯
雙魚座：
工作：調好人際關係
感情：愛神征服一切
財運：網路賺遊戲幣
雙魚幸運色：淡紅色
貴人：金牛
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。