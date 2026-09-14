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42歲創沖繩史上最年輕知事 保守派12年後奪回政權

「台灣有事」布局可望加速 機場、港口成關鍵

▲日本政府近年以中國軍事活動增加及「台灣有事」風險為由，持續強化西南諸島防衛，自2016年起，陸續在與那國、宮古及石垣島部署部隊，包括地對艦飛彈等裝備。（圖／美聯社／達志影像）

支持強化防衛但非「照單全收」 仍要求中央說服地方

「全沖繩」12年執政告終 邊野古工程可望加速

日本沖繩縣知事選舉週日（13日）結果出爐，由自民黨等6個政黨推薦的42歲新人古謝玄太，以超過14萬票差距擊敗尋求連任的現任知事玉城丹尼，讓保守派時隔12年重新奪回沖繩縣政權。由於古謝對美軍普天間基地遷移及日本政府強化西南諸島防衛的態度，明顯比玉城更具合作空間，外界預料，日本可望加速推動針對「台灣有事」的沖繩軍事布局。綜合日經亞洲、沖繩時報等日媒報導，古謝玄太此次獲得42萬3124票，不僅創下沖繩知事選舉歷來最高得票紀錄，也大幅領先玉城丹尼的27萬6060票。投票率達61.57%，較2022年上屆選舉增加3.65個百分點。古謝將成為沖繩史上最年輕知事，也是1972年沖繩回歸日本後出生的第一位知事，任期將從9月30日開始。古謝畢業於東京大學，曾任日本總務省官員、那霸市副市長。此次獲得自民黨、日本維新會、國民民主黨等政黨支持，選戰期間主打經濟發展，同時支持將美軍普天間基地從人口稠密的宜野灣市搬遷至名護市邊野古。出口民調更顯示，支持邊野古搬遷的選民已超過反對者。這也是2014年邊野古填海工程動工以來，首次有公開支持現行搬遷計畫的候選人贏得沖繩知事選舉。古謝勝選對日本安全政策的影響尤其受到關注。沖繩地理位置極具戰略意義，沖繩本島距離台灣不到700公里，最西端的與那國島更只有約110公里，也是日本所處「第一島鏈」的重要一環。因此，日本政府近年以中國軍事活動增加及「台灣有事」風險為由，持續強化西南諸島防衛。日本自衛隊自2016年起，陸續在與那國、宮古及石垣島部署部隊，包括地對艦飛彈等裝備。日本政府同時推動「特定利用機場、港灣」計畫，讓自衛隊及海上保安廳在緊急狀況下使用民用基礎設施，平時也可進行訓練。目前日本全國已有57處設施納入計畫，但沖繩截至2024年提出的12處候選設施中，只有3處獲得指定，原因之一就是多數設施由沖繩縣政府管理，需要知事同意，反對軍事部署擴張的玉城過去並未接受。古謝則表示，「沖繩周邊安全保障環境日益嚴峻是事實」，並認為持續改善相關機場及港口「非常重要」，希望藉由制度擴充設施在平時的功能。因此古謝上任後，包括石垣機場等設施納入計畫的政治阻力可能降低，未來可望進行跑道延長、碼頭升級及周邊道路改善，強化自衛隊飛機與艦艇使用能力。顧問公司「亞洲集團」東京資深研究員西村麟太郎（Rintaro Nishimura）形容，古謝勝選等於移除一道政治障礙，提高日本實質強化對中國嚇阻能力的可能性。不過古謝勝選並不代表沖繩全面支持日本政府針對台海衝突的軍事部署。西村麟太郎也強調，古謝是將自己定位為協調者，在東京的安全政策與沖繩地方利益之間尋求平衡。美國南加州大學教授葛羅斯曼（Derek Grossman）分析，選舉結果確實讓東京在準備「台灣有事」方面擁有更大空間，「但不應將此解讀成沖繩民眾授權政府參與一場台海戰爭」。古謝本人對強化防衛也保留地方政府立場。他強調，日本中央政府若要推動相關措施，「地方的理解不可或缺」，必須向沖繩居民提出充分且能令人接受的說明。沖繩長期承擔沉重的美軍基地負擔。日本全國約7成美軍專用設施集中在僅占日本國土約0.6%的沖繩，基地衍生的犯罪、事故、噪音及土壤污染等問題，也持續引發地方反彈。古謝一方面支持邊野古搬遷及部分防衛政策，另一方面仍要求中央政府降低沖繩基地負擔。未來如何在日本國安需求與沖繩地方民意之間取得平衡，將成為其上任後的重要考驗。此次選舉也代表沖繩政壇出現重大轉折。從2014年翁長雄志當選，到玉城丹尼執政8年，由反對邊野古搬遷勢力組成的「全沖繩」（All Okinawa）聯盟掌權長達12年，如今正式告終。玉城政府為阻止邊野古工程多次與日本中央政府對簿公堂，但相關訴訟除4件撤回外，其餘10件均由沖繩縣敗訴，法律上的阻擋空間已相當有限。隨著支持搬遷的古謝上任，加上沖繩縣議會自民黨陣營與公明黨等勢力掌握穩定多數，日本政府推動普天間基地搬遷，以及強化沖繩機場、港口與自衛隊運用能力的阻力都可能下降。對首相高市早苗政府而言，古謝勝選不只是地方選舉勝利，也可能成為日本強化西南諸島防衛、提升對中國嚇阻能力的重要政治助力。