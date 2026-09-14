我是廣告 請繼續往下閱讀

Hyrox運動員在失禁後繼續比賽，為何會引發爭議？

HYROX是什麼？終極體能賽事詳解

澳洲女將喬安娜人物介紹

賽會官方事後如何處理？社群反應如何？

HYROX訓練和半程馬拉松哪個比較難？教練們這樣說

參加HYROX比賽需要什麼資格？

專家怎麼看待這次事件？

近日於北京舉辦的 HYROX 室內體能賽事引發全球熱議，澳洲籍世界紀錄保持人喬安娜（Joanna Wietrzyk）在比賽中途突發排便失禁，但她並未退賽，反而帶著沾染穢物的雙腿完成所有項目，最終奪下女子職業組冠軍。此舉在社群媒體上引發了兩極化的反應：有人讚賞她永不放棄的運動員精神；但更多人針對室內共用器材的衛生與公共健康安全提出了強烈質疑。《NOWNEWS》也為讀者整理這起HYROX失禁事件的完整懶人包，以及各方說法。外界討論圍繞在室內共用器材的公共衛生安全以及賽事規則執行的雙重標準的爭議上。在HYROX賽事中，選手必須在封閉的室內場地輪流使用相同的運動器材，如雪橇車、划船機、沙袋等。喬安娜失禁後繼續參賽，導致後續選手被迫接觸受汙染的跑道地毯與器材，引發公共健康疑慮。根據HYROX規則，隨地吐痰、亂丟垃圾甚至不小心將水潑到別人身上，都會被處以2分鐘罰時或取消資格；然而，面對嚴重的排泄物汙染，大會卻未立即暫停比賽、也未對該名選手祭出任何懲罰，讓許多同場競技的運動員感到強烈不滿。創立於2017年德國HYROX，是一項結合了有氧跑步與功能性力量訓練的全球性室內體能競賽。與CrossFit每次比賽項目都不固定不同，HYROX主打「全球標準化」，無論你在世界哪個城市參賽，賽制與距離完全一樣，讓選手可以客觀地比較成績。一場HYROX賽事包含8趟1公里跑步，每跑完1公里就必須完成一項功能性健身關卡。關卡順序固定如下：1000m 滑雪機 (SkiErg)50m 負重雪橇推行 (Sled Push)50m 負重雪橇拉行 (Sled Pull)80m 波比跳遠 (Burpee Broad Jumps)1000m 划船機 (Row)200m 農夫走路 (農夫提重，Farmers Carry)100m 沙袋弓箭步 (Sandbag Lunges)100顆 壁球投擲 (Wall Balls)22歲的喬安娜（Joanna Wietrzyk）來自澳洲墨爾本，是目前 HYROX 領域冉冉升起的新星。她曾是國家級網球與籃網球選手，後來成為 F45 健身教練並接觸 HYROX。她在短時間內展現了驚人的天賦，不僅成為首位晉級HYROX菁英15人系列賽的澳洲女性，更在2026年2月的賽事中以56分 03 秒的成績打破HYROX女子單人職業組世界紀錄，並在 2025年世界錦標賽中奪得亞軍。她同時也是運動品牌PUMA的全球品牌大使。HYROX官方隨後發布聲明承認，這起事件讓他們面臨了前所未有的複雜情況。官方坦言，在針對「菁英賽事」與「大眾參與賽事」的生物汙染與醫療處置協議上出現了「模糊地帶」，導致現場應變不佳。賽後大會啟動了大規模的清潔行動，隔離受汙染區域、汰換部分地毯，並對場館進行深度消毒。官方承諾會聽取社群意見並改進賽事流程，但拒絕針對未阻止選手完賽一事道歉。而針對網路上對喬安娜本人的暴力威脅與人身攻擊，HYROX態度強硬地表示，任何發布此類威脅言論的網友，將被永久禁止參加HYROX賽事。官方強調：「所有的挫折與不滿都不應該發洩在運動員身上。」喬安娜的贊助商品牌PUMA也受到波及，許多網友湧入PUMA的社群媒體，將品牌戲稱為「Pooma」，要求品牌出面表態。喬安娜本人則在事後發布了一張在醫院打點滴的照片（現已刪除），寫下：「他們說要麼拚盡全力，要麼回家...贏了就是贏了（a win is a win）。」這句發言進一步點燃了社群的怒火，許多人認為這不僅缺乏對其他參賽者的尊重，也忽視了嚴重的衛生問題。雖然 HYROX 的總跑步距離僅 8 公里（遠低於半馬的 21 公里），但其結合高強度負重訓練的特質，讓它的疲勞感截然不同。HYROX 官方指出，一般完賽時間大約落在 90 分鐘左右（與一般市民跑者完成半馬的時間相近或略短）。教練們普遍認為，半馬主要考驗的是純粹的心肺耐力與肌肉抗疲勞能力；而 HYROX 則是一場「混合體能」的考驗，選手必須在推完沉重的雪橇或做完 80 公尺波比跳後，拖著極度乳酸堆積的雙腿繼續跑步，這種在力量消耗與有氧恢復之間不斷切換的過程，對全身肌群的折磨往往比單純的跑步更加劇烈。HYROX 標榜「為所有人設計的體能賽事」，參賽門檻極低，不需要特殊的體操或舉重技巧。只要年滿 16 歲，任何人都可以報名參加。賽事分為多個級別與年齡組別，包含：單人公開組 (Open)： 適合一般健身愛好者，使用的器材重量較輕。單人職業組 (Pro)： 適合進階運動員，器材重量大幅增加。雙人組 (Doubles)： 兩人共同跑完 8 公里，但可以輪流分擔 8 項體能關卡。四人接力組 (Relay)： 最適合新手的入門選項，四人平分跑步與體能關卡。專家與醫護人員指出，雖然在極限馬拉松等戶外耐久賽事中，選手因為腸胃不適而失禁（例如 2005 年英國馬拉松名將寶拉在路邊如廁後奪冠）時有所聞，但 HYROX 是室內賽事，且高度依賴「共用器材」與「手部接觸」。一名美國護理師在社群上直言：「從基本的健康與衛生角度來看，大會應該立即阻止該名運動員繼續比賽。在允許其他選手通過前，必須封鎖並徹底清潔任何受汙染的區域，這已經超越了運動家精神的範疇，而是一個嚴重的公共衛生問題。」另一方面，運動醫學專家也提醒，從長壽與健康老化的角度來看，HYROX 的混合訓練確實有益身心，但若在身體出現嚴重警訊（如腸胃失控）時仍硬撐完賽，不僅會對自身健康造成風險，也違背了安全運動的初衷。