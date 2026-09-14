韓星NANA（林珍兒）日前才因在Netflix韓劇《挑情醜聞》記者會「神救援」孫藝真爆紅，眼看孫藝真穿著黑色短裙翹腳、不慎出現走光危機，她立刻伸手替對方遮住裙襬，還用超殺眼神狠瞪向前方攝影師，一連串反應被粉絲狂讚「人美又帥」。沒想到話題還沒退燒，TC Candler今（14）日公布2026年「全球百大美女」最新候選名單，NANA正式入圍，而且她可不是第一次來報到，過去曾連續2年拿下全球冠軍，今年已經是第14度獲得提名，堪稱這份榜單的超級常勝軍。
NANA十四度入圍百大美女 TC Candler選在她今天生日公布
NANA這次以一張披著橘色花紋毛毯的側臉美照登上官方提名卡，身分被介紹為「Actress／Model／Singer／Birthday Girl（演員／模特兒／歌手／壽星）」，名字旁則放上韓國國旗，以巧妙的小驚喜祝NANA今天34歲生日快樂；同批公開的候選人還有奧斯卡影后Natalie Portman（娜塔莉波曼）、印尼女星Natasha Wilona、英國演員Nico Parker、越南網紅Nykky Do及日本演員堀口真帆等人。
其實看到NANA入圍，熟悉TC Candler的人大概不會太意外，因為她早在2013年就一舉拿下全球第2名，隔年2014年直接登上冠軍，2015年更成功蟬聯第1名，連續2年坐穩「世界第一美」寶座；今年官方提名卡除了直接蓋上2014、2015兩枚冠軍標記，還寫著「14th Nomination（第14度提名）」及「HALL of FAME（名人堂）」，等於她從當年榜單霸主就一路入圍到現在，超過10年沒從百大美女消失過。
NANA拿過2次百大美女冠軍 坦言沒有保養祕訣
有趣的是，頂著2屆全球百大美女冠軍頭銜，NANA自己反而沒那麼在意「美不美」，她先前為電影《全知讀者視角》接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，被記者稱讚不愧是全球第一美，片中忙著打怪、吊鋼絲，弄得再狼狽看起來還是很美，她立刻微笑道謝，接著認真表示：「演戲時我從來不會去想自己美不美、帥不帥，我認為真正的美，就是把角色感情詮釋到位。」她也坦言自己沒有什麼特別的美貌祕訣，反而相信專注與努力，才會讓一個人產生真正的吸引力。
NANA拯救走光孫藝真爆紅 死亡凝視前方攝影師
而NANA這幾天會在台灣網路上狂刷存在感，正是因為10日《挑情醜聞》記者會上的暖心舉動，當時孫藝真正拿著麥克風回答問題，完全沒發現黑色短裙因坐姿出現走光危機，坐在旁邊的NANA卻先低頭察覺異狀，又抬眼確認前方整排媒體鏡頭，馬上伸手替她遮住容易曝光的位置，甚至狠狠瞪向攝影師；孫藝真發現後當場嚇到瞪大雙眼、張嘴看向她。
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NANA這次以一張披著橘色花紋毛毯的側臉美照登上官方提名卡，身分被介紹為「Actress／Model／Singer／Birthday Girl（演員／模特兒／歌手／壽星）」，名字旁則放上韓國國旗，以巧妙的小驚喜祝NANA今天34歲生日快樂；同批公開的候選人還有奧斯卡影后Natalie Portman（娜塔莉波曼）、印尼女星Natasha Wilona、英國演員Nico Parker、越南網紅Nykky Do及日本演員堀口真帆等人。
其實看到NANA入圍，熟悉TC Candler的人大概不會太意外，因為她早在2013年就一舉拿下全球第2名，隔年2014年直接登上冠軍，2015年更成功蟬聯第1名，連續2年坐穩「世界第一美」寶座；今年官方提名卡除了直接蓋上2014、2015兩枚冠軍標記，還寫著「14th Nomination（第14度提名）」及「HALL of FAME（名人堂）」，等於她從當年榜單霸主就一路入圍到現在，超過10年沒從百大美女消失過。
NANA拿過2次百大美女冠軍 坦言沒有保養祕訣
有趣的是，頂著2屆全球百大美女冠軍頭銜，NANA自己反而沒那麼在意「美不美」，她先前為電影《全知讀者視角》接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，被記者稱讚不愧是全球第一美，片中忙著打怪、吊鋼絲，弄得再狼狽看起來還是很美，她立刻微笑道謝，接著認真表示：「演戲時我從來不會去想自己美不美、帥不帥，我認為真正的美，就是把角色感情詮釋到位。」她也坦言自己沒有什麼特別的美貌祕訣，反而相信專注與努力，才會讓一個人產生真正的吸引力。
NANA拯救走光孫藝真爆紅 死亡凝視前方攝影師
而NANA這幾天會在台灣網路上狂刷存在感，正是因為10日《挑情醜聞》記者會上的暖心舉動，當時孫藝真正拿著麥克風回答問題，完全沒發現黑色短裙因坐姿出現走光危機，坐在旁邊的NANA卻先低頭察覺異狀，又抬眼確認前方整排媒體鏡頭，馬上伸手替她遮住容易曝光的位置，甚至狠狠瞪向攝影師；孫藝真發現後當場嚇到瞪大雙眼、張嘴看向她。