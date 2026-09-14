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▲根據TVBS民意調查中心的民調顯示，何欣純僅在本命區贏過江啟臣。（圖／國民黨台中市議會黨團提供，2026.09.14）

江啟臣年輕票略輸何欣純 屯區綠營守住本命、舊市區藍營大幅領先

▲無論是性別還是年齡層，皆以江啟臣佔優勢。（圖／國民黨台中市議會黨團提供，2026.09.14）

下屆台中市長選舉雖有3人登記參選，實際選情仍呈現藍綠捉對廝殺局面。台中市議會國民黨團委託TVBS民意調查中心進行的最新民調顯示，市長支持度方面，國民黨江啟臣以45.1%領先民進黨何欣純的32.5%，差距達12.6個百分點；在看好度方面，認為江啟臣當選機率較大的民眾達51.8%，何欣純僅15.0%，江啟臣更大幅領先36.8個百分點。目前台中市有國民黨江啟臣、民進黨何欣純，以及司法正義黨洪麗華登記參選下屆市長。這份在正式登記結束後公布的首份民調顯示，江啟臣在市長支持度方面以45.1%居冠，何欣純32.5%，江啟臣領先12.6個百分點；看好度部分，認為江啟臣當選機率較大的民眾達51.8%，何欣純僅15.0%，江啟臣不僅看好度突破5成，更領先何欣純達36.8個百分點。此外，針對「您是否同意政府廢除『非核家園』的能源政策」一題，54.1%表示同意，21.9%不同意，兩者相差32.2個百分點。從年齡層來看，江啟臣僅在20至29歲族群落後何欣純，支持度分別為33.1%與35.8%，何欣純小幅領先2.7個百分點，其餘年齡層江啟臣皆領先，尤其50至59歲差距最為明顯，江啟臣以54.7%對上何欣純28.1%，領先26.6個百分點。從地域分布來看，何欣純在傳統本命區屯區，包括大里、太平、龍井、大肚、霧峰、烏日，以43%支持度領先江啟臣的37%；但江啟臣在包括豐原、潭子等傳統本命區，以51.1%大幅領先何欣純的29.0%。此外，江啟臣在舊市區呈現明顯優勢，領先幅度達14至26個百分點，海線小幅領先約7個百分點。值得注意的是，受訪者政治傾向分布中，民進黨支持者占28.6%最多，國民黨28.3%居次，民眾黨7.5%，中立選民24.5%，其他政黨或傾向占11.1%。換言之，在民進黨支持者比例略高於國民黨的受訪結構下，江啟臣在整體支持度及看好度仍取得明顯領先。本次調查為台中市議會國民黨黨團委託TVBS民意調查中心，於9月7日至11日晚間進行，共接觸1291位20歲以上台中市民，其中拒訪205位，拒訪率為16%，最後成功訪問有效樣本1086位；在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採電話號碼後兩碼隨機抽樣，由人員進行電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。