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▲劉修甫（左起）林奕嵐、林子閎在《郵票與舒芙蕾》呈現三角關係。（圖／時創影業提供）

林依晨師妹林奕嵐以及男星林子閎和劉修甫今（14）日出席影集《郵票與舒芙蕾》媒體茶敘，三位演員在劇中涉及吸毒與販毒，林奕嵐和林子閎甚至嗑藥上路，林子閎和歌手四葉草分手將近5年，被問及感情狀況，他坦言現在單身，還笑說要準備去相親了。林奕嵐和林子閎在《郵票與舒芙蕾》中飾演情侶，對於親密戲，兩人害羞同聲說：「事前都有刷牙啦！」林子閎在戲中溫柔守護林奕嵐，戲外被問及感情狀況，林子閎2018年被拍到和「四葉草」朱主愛約會並大方認愛，沒想到感情僅維持3年就分開，如今依舊單身的林子閎笑說，「要準備去相親了！」三位演員在劇中降齡演出，林子閎坦言壓力大，更為了角色在兩個月瘦了8公斤，他說：「劇中角色吸毒後會不想吃東西，看起來不會那麼健康。」但他也坦言戲拍完後一個月體重立刻彈回。《郵票與舒芙蕾》劇情寫實，其中一幕刻畫林奕嵐和林子閎嗑藥上路，兩人騎著摩托車內心卻彷彿自己正在飛天，劇情宛如現今有民眾吸食喪屍煙彈後上路的情景，劇中此幕魔幻，但林子閎則喊話千萬別嘗試，他因戲研讀許多毒品相關知識，他說：「這真的非常嚴重，會沒辦法控制自己，傷害腦神經，任何時候都該制止使用它。」《郵票與舒芙蕾》劇情從高中女生張凱希（林奕嵐 飾）的復仇之路開啟，張凱希一路上有著深愛她的男友 Luca （林子閎 飾）守護，但身邊卻同時有個學霸男閨密沈佑平（劉修甫 飾）。為了真實呈現毒品後的反應，導演對於演員的演出反覆雕琢，鄭芬芬導演說：「像是吸毒後的笑與一般的笑其實很不一樣，才會重複拍攝。」此次除了三人為戲接受毒品相關知識訓練外，在劇中林奕嵐則為儀隊成員，拍攝前幾個月她便開始受訓，更為此連家中地板都遭殃，她笑說：「剛開始真的很困難，拋槍的時候會有點害怕它。後來把槍帶回家練習跟它培養感情，結果有一次甩槍失手，直接砸到家裡的地板，現在地板上還留著一個洞，也算是為了這部戲留下的紀念。」《郵票與舒芙蕾》9/30 (三) 15:00 於 Disney+、中華電信 Hami Video 播出，10/10 起每週六晚間 23:00 於公視頻道、公視+ 播出。