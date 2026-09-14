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人工智慧發展威脅人類生存的議論近期不斷出現，AI新創巨頭Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)近期更主張前沿AI發展應放緩，建立更多安全機制，OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)與xAI創辦人(Elon Musk)公開表達支持，華爾街這一消息一出讓亞洲晶片股周一開低。然而，美國總統川普並不同意這個論調，譴責那些只會批評人工智慧（AI）的批評者是「極具負面作用的勢力」。根據路透報導，川普週日在他的愛爾蘭高爾夫球場公開受訪，點名人工智慧批評者在杞人憂天、提及根本不會發生的情境，並強調他要確保美國持續保持 AI 產業的領先地位。當被問及 AI 產業是否應放緩腳步或接受更多監管時，川普表示，「我們在 AI 領域領先中國。我們是全球最先進的國家，坦白說我想保持這種優勢，因為誰贏得 AI，誰就贏得了天下。」川普過去一直反對過度煽動對 AI 的恐慌，川普強調，「我們可以設置防禦機制，但我認為有許多極具負面作用的勢力一直在炒作這件事，他們根本不該這樣做，而且他們提的都是些不會發生的狀況。」兩名 Anthropic 研究人員近期接連警告，稱快速發展的技術可能在不久的將來導致人類滅絕，隨後美國社會對 AI 的公共討論急速升溫。阿莫戴則提出了一項「三步驟」計畫，包括：引進擁有類似員工存取權限的嵌入式獨立評估員以驗證安全措施；前沿 AI 企業相互協調以制定安全標準並限制無節制的 AI 開發；以及推動國際合作以共同管理 AI 風險。在週日播出的 CBS 節目《面對全國》（Face the Nation with Margaret Brennan）訪問中，阿莫戴認為，在試圖為 AI 發展速度設定限速時，美中 AI 企業之間的競爭是最難解的兩難困境。他表示：「我們不該自欺欺人，因為搶得先機的誘惑以及藉此獲得的軍事優勢實在太巨大，除非我們有穩固的機制能確保對方沒有作弊。所以我想這將是長達數年的挑戰，老實說，我甚至不知道這是否可能達成。」日前辭職並發表警告的 Anthropic 研究人員考克森（Jacob Coxon）則呼籲，美國應與其他國家合作以控管發展節奏。柯克森在 NBC 節目《與媒體會面》（Meet the Press）上指出，「我認為我們需要國際間的協調合作，否則我們將面臨與中國陷入同場軍備競賽的風險，這可能同樣危險。」