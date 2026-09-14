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陪伴台灣不同世代成長超過半世紀的國民零食品牌「乖乖」，今年再次以熟悉滋味串起跨世代的共同記憶！9月26、27日，從經典戰袍、復古音樂，到陪伴大家長大的乖乖滋味，邀請球迷一起回到記憶中的青春年代。1968年就起家的乖乖，長年陪伴台灣消費者度過求學、工作、休閒娛樂等不同人生時刻，一包熟悉的乖乖，不只是零食，更承載著許多人共同的成長回憶。此次參與味全龍「搖滾撞野球復古日」，也正呼應活動所傳遞的跨世代精神——當熟悉的味道、經典球衣與青春旋律再次相遇，每個世代都能在球場找到屬於自己的回憶。為了讓球迷不只「看見復古」，更能親自「玩進回憶裡」，乖乖將於活動期間在現場規劃品牌互動體驗，準備了充滿童年回憶的復古小遊戲，讓大小朋友一起重溫過去單純又歡樂的遊戲時光。現場也將派送乖乖聯名玉米棒及味全龍聯名贈品，把熟悉的乖乖滋味融入棒球應援場景，為今年的復古主題日增添更多驚喜。今年味全龍「搖滾撞野球復古日」以棒球與音樂兩大元素為核心，主視覺融入卡帶、音響、麥克風等經典音樂符號，龍將與小龍女則化身不同年代的青春縮影。球員也將披上源自味全業餘時期、並曾於1998年味全創隊20週年復刻亮相的經典戰袍重返球場，讓跨越數十年的龍魂記憶再次重現。音樂同樣是本次活動的重要亮點。9月27日將由「滾石撞樂隊」於賽後在球場草地熱血開唱，由新世代樂團重新改編並演繹滾石唱片旗下經典歌曲，讓熟悉旋律透過當代聲音重新被聽見。當 Rock and Roll 撞上 Run & Roar，從棒球、音樂到乖乖陪伴多年的經典滋味，共同勾勒出台灣不同世代共享的青春風景。此外，味全龍兩日也分別推出主題贈品，9月26日為「經典龍魂緹花運動毛巾」，以經典紅白配色搭配 Dragons 復古草寫字樣；9月27日則推出「搖滾撞野球野餐墊」，將野球與音樂元素交織呈現，讓球迷把今年的復古記憶帶回家珍藏。乖乖表示，品牌始終希望透過熟悉的滋味陪伴消費者生活中的每一個重要時刻。棒球同樣承載著許多台灣人的家庭記憶與青春回憶，此次與味全龍共同參與「搖滾撞野球復古日」，希望透過零食、遊戲與棒球文化的結合，讓不同世代都能找到屬於自己的熟悉感，也讓經典以更有趣、更貼近生活的方式持續傳承。9月26、27日，乖乖邀請所有龍迷與大小朋友一起來到天母棒球場，在球場的歡呼聲、熟悉的旋律與乖乖滋味中，重新打開屬於自己的青春記憶。無論是哪一個年代長大的你，都能在這座「快樂天堂」裡，再一次找到那份熟悉的快樂。