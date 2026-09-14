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台中市長選戰最新民調出爐！台中市議會國民黨團今日發布委託TVBS執行之民調結果，國民黨江啟臣在「支持度」與「看好度」雙雙取得領先，分別以45.1%與51.8%壓制民進黨何欣純的32.5%與15.0%，兩人在看好度上的差距更擴大至36.8個百分點。在當選看好度方面，51.8%的受訪者看好江啟臣當選，何欣純則為15.0%，差距達36.8個百分點。交叉分析顯示，江啟臣獲得國民黨90.7%及民眾黨81.6%支持者挺身相助，並獲35%中立選民青睞；何欣純則獲得民進黨81.2%支持者及近2成中立選民支持。不過，江啟臣在20至29歲族群落後2.7個百分點，在原台中縣屯區亦落後6.0個百分點，江陣營表示，近期已針對青年政策與屯區造勢進行補強。民調亦針對能源議題進行調查，針對「是否同意政府廢除非核家園政策」，有54.1%受訪者表示同意，21.9%不同意。國民黨團對此民調發表聲明指出，江啟臣領先幅度維持穩定，呼籲中央政府加快台中捷運審查與撥款，並加速中火燃煤機組拆除許可；同時也要求何欣純應就非核家園政策明確表態。本次調查係台中市議會國民黨團委託TVBS民意調查中心，於115年9月7日至11日晚間進行，針對20歲以上台中市民隨機抽樣，成功訪問1,086位有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。