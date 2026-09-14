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企業AI採用率上升，雲端服務供應商（CSP）資本支出仍有調高空間，國泰金控今（14）日上調今（2026）年台灣經濟成長預估值至11.6%，並首次預測明年台灣經濟成長率5.1%。至於美國聯準會（Fed）與台灣央行將於本周四公布最新利率決策，目前利率期貨交易商預估美國9月升息1碼機率87.3%，年底至明年初有可能再升1碼，國泰金則預估，台灣央行9月利率仍維持不變，再觀察未來通膨及美國利率政策步調。國泰台大產學合作計畫教授徐之強指出，隨著企業AI採用率上升，且CSP資本支出仍有上修空間，台灣續受惠AI基礎設施布建衍生的成長動能，因此，團隊將今年台灣經濟成長率從10.1%上修至11.6%，研判有8成的機率落在10%至13%，通膨、關稅及地緣政治為主要不確定性。展望2027年，反映今年的高成長基期及AI投資仍可提供穩健動能，團隊首次預估經濟成長率5.1%。也由於AI投資、出口暢旺，抵消美伊衝突帶來的不確定性，第2季台灣經濟成長率連續第3個季度超過10%。展望下半年，中東緊張局勢有機會緩解，搭配出口動能有撐，整體景氣將維持穩健成長，國泰台大產學合作團隊研判，2026年第4季台灣經濟氣候，將維持在象徵景氣擴張的「晴」，出現機率將在6成以上。由於本周美國聯準會及台灣央行都將召開利率決策會議，是否升息引關注。徐之強指出，目前利率期貨交易商預估美國9月升息1碼機率87.3%，年底至明年初有可能再升1碼，不過，他說，目前升息預期未超過9成，若就以前來看，升息機率達9成5較有把握，目前彈性還是很大。台灣央行本周是否升息？徐之強表示，團隊研判台灣長短期利率近期呈現走揚，預期台灣央行9月政策利率仍會維持不變，再視通膨情勢與美國利率步調，再評估調整貨幣政策的必要性，第4季金融情勢指數將波動於「寬鬆」與「趨向寬鬆」之間。他分析，以過去經驗來看，央行降息速度都比較快，升息很慢，雖然去年通膨率低於2%，但2024年通膨仍很高，央行也沒升息，而是在6月及9月調升存款準備率，同樣對貨幣政策有緊縮效果，當然，台灣物價相對美國穩定，不是央行功勞，主要是政府控制水、電、油價，食衣住行育樂很多價格是政府控制，加上新台幣最近也在升值，也可緩解物價上漲壓力。至於影響2026年、2027年台灣經濟成長有5大主要因素，包括1、中東戰局持續反覆，油價推升通膨風險，增添美國期中選舉結果及政策不確定性；2、美國新版301關稅制度化且擴大232產業調查，限制全球貿易成長；3、AI資本支出及需求熱潮是否持續暢旺，牽動台灣投資與出口，左右整體經濟成長表現；4、Fed主席推動改革的不確定性，影響美國景氣與通膨波動；各國政府債務風險與高利率擔憂；5、中國擴張性財政與貨幣政策及科技產業發展，對於景氣提振效果仍待觀察。