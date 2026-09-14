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在2026名古屋亞運會男籃小組賽最後一戰中，中國男籃以105：61大勝老對手菲律賓，成功報了3年前在杭州亞運遭逆轉淘汰的一箭之仇。中國隊小組賽3戰全勝，以小組第一之姿強勢挺進八強。然而，3場比賽下來合計狂勝對手128分的懸殊賽果，卻在賽後引發了中國媒體圈關於亞運會陣容組建上的討論，有人認為在如今老對手日本、菲律賓都不是派最佳陣容應戰的情況下，實在沒必要為了獎牌放棄訓練年輕球員機會。回顧本屆亞運小組賽，中國男籃展現了強大的宰制力：首戰99：61擊敗哈薩克，次戰105：59輕取巴林，最終戰面對曾在上屆亞運半決賽逆轉淘汰自己的菲律賓，中國隊毫不手軟，半場就以66：30遙遙領先，最終以44分之差痛宰對手。這場勝利不僅讓中國隊以3 勝0負的戰績晉級，也直接導致菲律賓隊的淨勝分由正轉負，跌至第9名而慘遭淘汰。此役，中國男籃年輕戰力多點開花，其中有三大功臣表現最為亮眼，王俊杰在內線展現統治力，全場狂砍20分、14籃板的大號雙十數據。胡明軒替補上陣高效發揮，三分球6投3中，貢獻13分並送出4次助攻。廖三寧扮演球隊的後場指揮官，靈動的突破與組織為球隊拿下14分及4次助攻。針對中國男籃在小組賽展現的強勢，中國體育媒體圈出現了不同的解讀聲音。北京體育廣播記者勇毅方認為，考量到菲律賓過去給中國男籃帶來的「糟糕回憶」，有機會復仇就絕不該手軟，在競技場上認真打到最後，是完全合理的態度。知名體育媒體人付政浩則提醒，雖然3戰場均淨勝42.7分數據華麗，但這很難反映中國隊在亞洲的真實水平。他點出，本屆亞運多支隊伍並未派出全主力，真正的考驗將在半決賽展開，呼籲球隊不可因為小組賽的大勝而掉以輕心。著名籃球球評蘇群的觀點最為犀利。他直言，中國男籃3場贏了128分，「這樣的比賽真沒啥意思」。蘇群指出，本屆亞運會除了韓國隊為了免服兵役派出主力外，連東道主日本隊都有所保留。反觀中國男籃，如胡金秋等才剛打完世界盃資格賽的核心球員，還要「陪臭棋簍子下棋」，徒增體能消耗與受傷風險。他強烈建議，未來國家隊不應再派一線陣容參加亞運，而應該單獨組建「亞運隊」，甚至是直接派出U18國青隊參賽，將比賽作為年輕球員的鍛鍊平台。