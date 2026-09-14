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最新台中市長選舉民調出爐，台中市議會民進黨總召周永鴻分析，對比同一機構數據，民進黨參選人何欣純支持度大幅回升 6.5 個百分點，與國民黨參選人江啟臣的差距已縮小過半，顯示選情呈現「江下何上」的追趕趨勢。周永鴻指出，看民調不能只看單一時間點，更重要的是比較同一調查機構長期數據的變化。對比TVBS今年1月數據（江啟臣 50%、何欣純 26%），最新民調顯示江啟臣降至45.1%、何欣純升至32.5%；江啟臣下滑 4.9 個百分點，何欣純則成長 6.5 個百分點，兩人的差距也從 24 個百分點大幅收窄至 12.6 個百分點，數字很清楚，江啟臣往下、何欣純往上，選情差距正在持續縮小。」周永鴻分析，江啟臣目前較明顯的優勢是在「看好度」。台中目前由盧秀燕執政，國民黨在地方也有長期穩定的派系與組織基礎，容易形成競爭者的沉默螺旋效應，使部分選民對國民黨候選人的勝選機率形成較高預期。然而，看好誰會當選與最後把票投給誰，本來就是不同的問題。隨著選戰逐漸升溫，候選人的政見、能力與城市願景開始被真正檢驗，原本沉默、觀望的大眾也會逐漸表態，最後走進投票所。談及能源議題，周永鴻表示，非核家園問題的關鍵還是核廢料。主張核能政策，就必須回答核廢料如何處理、最終處置地點在哪裡，這是能源選擇無法跳過的問題。既然江啟臣要競選台中市長，也應該直接向台中市民說清楚自己的立場。周永鴻強調「非核家園可以拿來做民調題目，核廢料卻不會因為民調結束就消失。直接請問江啟臣，你同意核廢料放在台中嗎？這才是主張核能政策時，必須對台中市民回答的問題。