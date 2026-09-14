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▲士林夜市插旗中國！道地台味直接「搬過去」（圖／截自微博）

▲士林夜市中國分身現形！蚵仔煎、大香腸原汁原味搬過去（圖／截自微博）

▲台味變賣點！福建首家士林夜市開幕（圖／截自微博）

▲台味變賣點！福建首家士林夜市開幕（圖／截自微博）

台灣最具代表性的夜市地標「士林夜市」，如今竟然在中國「開分店」了！福建福州閩侯上街鎮日前正式試營業一座以「士林夜市」為名的夜市，不只主打台灣道地小吃，就連遊樂設施、活動企劃都直接複製台灣夜市的玩法，甚至還登上中國當地媒體版面，掀起討論。根據中國媒體報導，這座名為「士林夜市（福州閩侯）」的夜市，9月12日在福州閩侯上街鎮拾里水岸漫街正式試營業，號稱是福建省首家以「士林夜市」為名的夜市，主打台味美食、遊樂體驗與沉浸式夜市氛圍，試圖把「兩岸特色煙火」直接搬到當地大學城，讓福州市民「在家門口解鎖台灣夜市風情」。報導中還特別強調，士林夜市是台北極具代表性的市井地標，融合閩南、潮州、客家與日式等多元飲食文化，歷經百年攤販傳承演變，才淬鍊出獨樹一格的台灣夜市味道，甚至提到，周杰倫過去也曾多次造訪士林夜市逛吃體驗。翻開這座「移植版」士林夜市的攤位陣容，蚵仔煎、士林大香腸、鹽酥雞、台式泡菜臭豆腐等經典台灣小吃一應俱全，規劃超過30個特色攤位。報導引述台北士林夜市執行總監楊銘忠的說法，強調團隊是「專程從台灣過來經營」，所有醬料配方與製作工藝，都沿用台灣本土傳承的做法，試營業首日現場人流更是遠超預期。這座夜市的野心不只停留在美食層面，還把台灣夜市常見的遊樂項目一併「打包」過去，包括網紅跑跑卡丁車、趣味打靶、歡樂套圈等經典遊藝設施，打造出小型沉浸式遊樂園，試圖同時吸引年輕人打卡拍照與親子家庭遛娃，主打「美食解饞、遊樂盡興」一站式包辦全年齡層的夜間休閒時光。根據夜市方的規劃，後續還將祭出多波主題活動炒熱氣氛：9月15日起將展開為期一個月的「萬份霸王餐全城暢吃」活動，每天限量放送333份免費台味美食；9月19日則推出以周杰倫金曲為主題的「這個世界約好一起逛」主題日，試圖用懷舊金曲勾動年輕族群的青春回憶；9月27日更安排一場「兩岸中秋主題音樂會」，主打融合傳統節日文化與兩岸風情的沉浸式視聽饗宴。夜市營運負責人方力勇則透露，後續會持續豐富夜市內容，目標做到「周周有活動、月月有驚喜」，並以台灣美食為核心媒介，打造集美食、遊樂、文化、演藝、社交於一體的夜間消費新場景。值得注意的是，這已經不是台灣夜市文化第一次被「整套複製」到中國市場——從招牌小吃到活動企劃、甚至連台灣藝人的號召力都被拿來當作行銷賣點，台灣的夜市IP如今儼然成了對岸積極複製、搶市的熱門範本，後續是否會有更多「台灣夜市」在中國各地遍地開花，值得持續觀察。