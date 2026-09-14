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▲舒舒曾為跟男友偷嚐禁果，做到一半發現下面狂流血，嚇到兩人在沒穿衣服狀態，就跪在地上禱告。（圖／翻攝自IG@chopchopshow07）

台德混血的舒舒曾是節目《同學來了》班底，因混血美貌而常常登上PTT表特版，在IG也有42萬人追蹤，人氣非常高。但不料身為基督徒的她，竟在日前登上節目《11點熱吵店》時，自爆曾想跟男友偷嘗禁果，但做到一半竟大出血，兩人以為是因打破基督教婚前守貞的戒律，而被上帝懲罰，所以就在全裸狀況下跪在地上禱告，甚至打給牧師幫忙一起禱告，結果最後竟是生理期提早來。舒舒曾在《11點熱吵店》講述某次男友跟自己求婚表示：「妳嫁給我，我們就是夫妻，然後就可以做那件事情。」讓舒舒感動認為男友真的很愛自己，「他為了要跟我做那件事情，來跟我求婚。」兩人因此決定一起破戒，沒想到剛開始沒多久，舒舒就覺得下面熱熱的，結果一開燈竟發現留了一大灘血，讓雙方都嚇到，男友還跪在地上大哭直呼：「這是耶穌對我們的懲罰，因為我們兩個還沒有真正的結婚，所以要懲罰我們婚前性行為。」這讓舒舒也嚇到，跟著一起大哭，「我也覺得我一直流血，我真的覺得我要掛了，我就開始跟他在那邊交代後事說，如果我真的掛掉的話，一定要幫我照顧好我的爸媽。」然後兩人就沒穿衣服的跪在地上禱告，「我們不是故意要這樣，我們真的太想要了。」但因為血一直留不停，兩人就害怕到打給牧師，請牧師幫他們開禱告會，求神赦免他們的罪。牧師就在不知道發生什麼事的情況下，只知道舒舒一直流血，就找了一群教會教友一起在線上禱告。就這樣過了1小時後，舒舒覺得精神狀況變好、血也止住了，但沒想到驚嚇了這麼久後，她才發現原來只是生理期提早來，直接讓全場傻眼，許多網友看到這段也覺得非常荒唐，「感覺是編的？有點太誇張」、「不是啊，正常的常識不是要先送醫嗎？」、「整個教會知道妳吃了禁果」、「健保是拿來用的兩位。」