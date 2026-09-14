其中最大重點就是，明確規範台灣選手不得擔任中國大陸國家代表隊選手參加國際賽事。

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本次修正重點除因應機關組改與相關法規引用調整外，主要係增修第7點條文，明確規範國人不得擔任中國大陸國家代表隊選手參加國際賽事。

為協助我國各級運動團體及地方政府進行兩岸運動交流時有所遵循，建構更加健康有序、對等尊嚴的交流環境，運動部依據近年實際案例，並參酌大陸委員會意見，修正發布「兩岸運動交流處理規範」。「兩岸運動交流處理規範」（下簡稱本規範）自民國87年由前行政院體育委員會訂定以來，作為我國進行兩岸運動交流的重要原則，已歷經四次修正，本次為第五次修正。運動部說明，擔任中國大陸國家代表隊選手涉及國家認同，已違反大陸委員會《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》（下稱兩岸條例）第33條及相關禁止任職規範。為防範類似情事發生，本次特別將相關法規意旨納入規範第7點條文，明確宣示兩岸運動交流的政策底線。運動部重申，我國各公私立單位及個人進行兩岸運動交流時，均應落實「對等尊嚴、相互尊重」原則，在運動專業範疇內進行平等互利的良性互動；同時，運動部亦將持續配合大陸委員會指導，透過多元管道向各運動團體及學校宣導兩岸條例、本規範及最新兩岸政策。面對陸方近年多元統戰策略（如積極邀請我方學校與團體赴陸，或提供「全額免費」、「落地接待」等優惠），運動部特別提醒受邀單位應深具風險意識，審慎檢視主辦單位背景、行程安排及文宣資料；切勿參與具統戰意圖或陸方主辦之全國性活動，更不得加入中國大陸國家代表隊擔任選手，維護個人權益與國家主權。展望未來，運動部秉持審慎穩健態度，持續與大陸委員會緊密合作，在協助我國運動發展與維護國家主權的前提下，與社會各界共同推動安全、對等且規範明確的兩岸運動交流。