我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰國僧侶聯手女信徒挪用公款（圖／截自mgronline）

▲女信徒生活奢華，出入背名牌，住豪宅（圖／截自mgronline）

泰國佛門大醜聞持續延燒！大城府知名皇家寺廟普泰沙旺寺前住持阿贊初，因涉嫌侵吞寺廟捐款、洗錢被捕，更被抓包在禪房內與女信眾激情雙修，消息一出震驚全泰。如今隨著警方擴大搜證，不只從僧舍再搜出上千萬現金與黃金，阿贊初的感情黑歷史也持續被挖出，被爆其實還有另外兩名「紅顏知己」，感情生活相當豐富。泰國警方9月10日正式收網，逮捕阿贊初與姓普尼亞威的女信眾。據警方透露，這起佛教界大醜聞，源頭是今年7月收到的一封匿名檢舉信，指控阿贊初與一名女信眾關係不單純，而該名女子明明沒有固定工作，資產卻在短短一兩年內暴增，又開豪車、又住豪宅，極不尋常，才讓警方盯上這樁案子。調查人員深入追查後發現，多筆以寺廟名義收取、總額超過1億泰銖的捐款，竟從未存入寺廟帳戶，其中至少約9200萬泰銖疑似遭到挪用侵吞。阿贊初與涉案女信徒因此雙雙被控公職人員侵吞財產、瀆職及串謀洗錢等罪名，阿贊初被捕當天更已火速還俗。隨著搜證行動持續擴大，警方已在橫跨大城府、曼谷、巴吞他尼府及武里南府等地共6處地點展開搜索，最新公布的戰果相當驚人：新增查扣資產總值約2.15億泰銖（約新台幣2億元），其中光是在前住持僧舍內，就搜出超過1.38億泰銖現金，以及市值約7000萬泰銖的金條金飾，調查人員目前正持續追查這批資產的確切來源與流向。泰國反貪污刑事法院已裁定，將阿贊初與女疑犯首度還押12天，理由是案情重大、仍須追查資金流向與其他涉案人士，加上擔憂兩人可能干擾證據，因此駁回保釋申請，兩人隨後被押往沙拉武里府監獄收押，全案仍在調查中，所有罪名都尚待法院審理認定。除了侵吞公款的部分，阿贊初的私生活黑歷史更是持續被起底。當地居民向媒體透露，阿贊初身邊其實先後出現過3名關係密切的女子。第一位年約40多歲，據稱經營護膚品生意，過去經常出入寺廟參加功德活動，外界推測她可能就是阿贊初的前妻；第二位則是來自武里南府、年約50歲的女子，穿著講究、打扮入時，平時竟能自由進出僧舍，完全不避諱。第三位正是這次一同被捕的47歲女信眾，據報她年輕時曾是啦啦隊員出身，後來也當過社區電台的唱片騎師。居民更透露，自從這名女子出現後，另外兩名女子便鮮少再現身寺廟，外界研判，這根本是一場貨真價實的「爭寵大戰」，兩人疑似落敗出局，只能悄悄退場。阿贊初的感情過往也被進一步挖出。警方在泰國電視節目中透露，阿贊初約35、36歲時，曾與一名女子共同生活過約2年。由於他當時對佛法相當熱衷,經常前往寺廟參拜做功德,後來便向妻子提出想要出家的想法,女方最終同意分開,並且親自成全他剃度出家的決定。至於阿贊初為何長期被不少信眾稱讚「算命超準」，辦案警官也揭露了背後原因——原來他出家前的身分其實是一名靈媒，過去在曼谷居住的公寓，甚至就是他從事靈媒活動的據點，平時也與其他靈媒圈人士相熟往來。泰媒據此分析，這段靈媒背景，很可能正是他過去能夠精準占卜、又擅長與信眾溝通互動的真正原因。