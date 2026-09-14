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▲中華女足若林美里在下半場第81分鐘把握門前混亂轉身抽射破網，打進鎖定戰局的關鍵第2球。（圖／名古屋亞運提供）

▲中華女足在亞運死亡之組首戰擊敗主要出線對手越南全取3分，在晉級8強淘汰賽的競爭中搶下絕佳優勢。（圖／名古屋亞運提供）

2026愛知・名古屋亞運女子足球今（14）日登場，中華女足在E組首戰對上越南，靠蘇育萱第16分鐘禁區外左腳破門，以及若林美里第81分鐘射門建功，終場以2：1擊退勁旅越南。本屆中華女足與衛冕軍兼地主日本、越南、泰國同組，在被視為「死亡之組」的情況下，首戰直接從主要晉級競爭對手身上搶下3分，讓8強之路取得有利位置。中華隊開賽後積極尋找攻門機會，第16分鐘由蘇育萱在禁區18碼外取得起腳空間，她以左腳推射攻破越南球門，幫助中華隊率先取得1：0領先。取得領先後，中華隊並未完全退守，上半場仍持續透過邊路與定位球製造威脅。不過中華隊防守端也曾出現危機。越南一次角球攻勢中，門將王郁婷處理高球時出現瑕疵，門前一度形成混亂，所幸最終沒有造成失球。上半場尾聲，中華女足也曾利用角球再度創造機會，陳妗文在禁區內獲得推射空間，可惜出腳角度偏掉，未能形成有效威脅，半場仍維持1：0領先。半場數據顯示，中華隊共有5次射門、2次射正，越南則是2次射門都沒有命中目標；角球方面，中華隊也以3：1占優。易邊後，中華隊仍積極製造第2顆進球。第50分鐘，中華隊從邊路突破到底線後回傳，田中麻帆直接迎球起腳，可惜射門正中越南門將遭擋下，錯失擴大領先，也與個人國家隊生涯首顆進球擦身而過。第71分鐘，劉于喬在禁區外起腳遠射，可惜未能命中目標。第78分鐘，中華女足獲得定位球機會，球開入禁區後由林欣卉起腳攻門，卻被對方後衛擋出。下半場中華女足持續加壓，第81分鐘終於再度突破越南防線。若林美里在禁區內掌握第二落點，轉身起腳射門破網，替中華隊擴大領先。越南雖在第85分鐘靠三人小組配合追回1球，中華隊仍穩住陣腳，傷停補時階段王郁婷擋住越南單刀機會，終場中華女足以2：1拿下勝利。中華女足在本屆亞運首戰順利開胡。這場勝利也是中華女足繼今年亞洲盃小組賽1：0取勝後，再度於正式賽會扳倒這支東南亞勁旅。過去亞洲盃賽場中華隊曾連3次不敵越南，但在亞運與資格賽舞台反倒頗有心得，包括2006年杜哈亞運3：1、2015年奧運資格賽1：0，以及2018年雅加達亞運PK大戰勝出。本屆亞運女足共12隊參賽，分3組、每組4隊，小組前2名加上3組中成績最好的2支第3名，共8隊晉級8強。中華隊首戰擊敗越南後進帳3分，在E組出線競爭中取得有利位置。接下來將面對泰國與地主日本，首戰展現的防守穩定度能否延續，將直接影響8強席位。這場勝利也是中華女足繼今年亞洲盃小組賽1：0取勝後，再度於正式賽會扳倒越南。過去亞洲盃曾連3次不敵對手，但在亞運與資格賽舞台反倒頗有心得，包括2006年杜哈亞運3：1、2015年奧運資格賽1：0，以及2018年雅加達亞運PK大戰勝出。