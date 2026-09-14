被問到本屆目標時，戰馬笑說，「上一屆銀牌，這一屆不希望退步。」

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《英雄聯盟》2選手仍在海外拚戰 集訓時間少

戰馬不擔心磨合 認為先贏過越南再說

他們那邊門票可能打完已經20號，我們整體算下來，可能集訓時間可能就不到一個禮拜。然後27號就要出發了，所以集訓時間很少。

雖然這麼說，但畢竟我們這組選手是同隊，然後有一起打過，而且我們會經常看他們自己的比賽，然後選手平常也會聊對遊戲的理解跟規劃，還有選角。

韓國一直都是我們要努力去取勝的課題，但是這次的越南隊伍，他們選手就在一起打了接近兩年，所以我覺得我們得先跨過越南，再談要怎麼贏下韓國。

戰馬希望獎牌不能退步 適應新版本全靠溝通

我覺得最關鍵的，要贏下強敵就是5個選手都得發揮得足夠好，才有機會贏下他們。

就是我們其實針對這個事情，平常都會一直在討論，然後看比賽或者自己打SoloQ的時候，就會一直去研究角色之間的勝率，然後選角跟配合這方面。

▲上路陳俋錦（1Jiang，左）、林煜恩（Woody）都已加入集訓，備戰名古屋亞運。（圖／記者林子翔攝）

名古屋亞運《英雄聯盟》項目即將於本月底開戰，中華隊上屆拿到銀牌佳績，本屆同樣力拼獎牌，自2周前起，就在電競館展開集訓，總教練陳如治（戰馬）稍早受訪談到本屆備戰狀況，主要在於HongQ、峻嘉2位選手仍在中國LPL聯賽比預選賽，至少20號以後才會回台與其他4位選手會合，等於全隊集結剩下1週時間，磨合上成為最大考驗，《英雄聯盟》賽事本屆徵招國內外6名菁英好手加入，包含上路陳俋錦（1Jiang）、打野余峻嘉（JunJia）、中路蔡明宏（HongQ）、下路射手邱梓銓（Doggo），以及2位輔助劉家豪（ShiauC）與林煜恩（Woody）。總教練戰馬透露，由於JunJia、HongQ還在中國LPL聯賽努力爭取最後一張世界賽名額，「其他賽程結束的選手，就已經在我們LCP電競館進行集訓，已經大概持續兩個禮拜左右。」」戰馬透露，「談到本屆重點對手韓國，戰馬分享道，「至於目標規劃上，戰馬直言上屆杭州亞運既然拿到銀牌，這屆至少不能退步，「我不希望我們是一個退步的狀態，所以我希望我們至少能銀牌，然後想辦法去爭奪金牌。」本屆亞運採用最新的26.18版本，比目前各大聯賽更新，屆時可能面臨需要適應版本的狀況，談到這個新版本，戰馬透露，「「所以我們要怎麼在沒有比賽的情況下，理解版本的選角，這是最關鍵的。」戰馬分析道，「