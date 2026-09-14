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杜鵑颱風明天生成 路徑往西北

▲台灣東方3600公里的熱帶性低氣壓，預估周二白天就會增強為「杜鵑颱風」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

北台灣、宜蘭大雨 東北季風吹到周三

▲東北季風接力影響，但目前冷空氣還不明顯，未來一周日夜溫差較大，白天仍有30度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風增強，台北、宜蘭今（14）日晚上雨勢逐漸明顯，中央氣象署預報員蔡伊其表示，明（15）日基隆北海岸、宜蘭及大台北山區更要留意局部大雨，台灣東方的熱帶性低氣壓預估明天白天生成「杜鵑颱風」，未來沿高壓邊緣西北行，周末（9月19日至9月20日）靠近日本南方後北轉，強度至少達中颱。蔡伊其指出，台灣東方3600公里處有熱帶性低氣壓正在發展，預估明天白天就會增強為「杜鵑颱風」，未來路徑將沿著高壓邊緣往西北移動，周末抵達日本南方後，再出現比較明顯的北轉，強度可以來到至少中颱，不過一路往西靠近台灣的機率很低。台灣近期天氣方面，東北季風今天下午逐漸增強，桃園以北、宜蘭入夜的雨勢會逐漸明顯，明天基隆北海岸、宜蘭、大台北山區都要注意「局部大雨」發生的機率，南台灣今明兩天午後，則是因為對流發展旺盛，可能出現局部大雨、豪雨，晚上會逐漸趨緩。蔡伊其說明，周三東北季風持續影響，不過水氣減少，桃園以北、宜蘭、恆春半島仍有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨；周四至周末東北季風減弱，大台北、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，南台灣午後降雨的情況也減小，是近期天氣相對較穩定的時段。氣溫部分，明後兩天東北季風影響，北台灣、宜蘭白天高溫下降至28度左右，周三27度，感受上較為舒適，周四氣溫又會逐步回升，本周清晨，全台低溫大約24至25度，空曠地區有機會再下降1至2度，日夜溫差大要稍微留意。