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桃園市議會今（14）日進行市政總質詢，民進黨市議員黃瓊慧質詢桃園市長張善政時，抱怨國民黨市議員凌濤屢次以「綠營三寶」形容持不同意見的議員，讓她直言自己感受到被霸凌。對此，凌濤隨即反擊，狠酸黃瓊慧過去多次發言「翻車」，若是認為「綠營三寶」聽起來不好聽，也可以換個說法稱她為「桃園寶藏」，更附上一張「三寶燒臘飯」的照片譏諷。凌濤表示，自己一向尊重市長、尊重議長、尊重市民智慧，但真的沒空理「翻車仔」，頭一次聽到有民進黨籍民代對號入座自己是三寶。凌濤接著強調，這一題黃瓊慧不用去浪費時間問張善政市長，他可以直白地告訴對方，如果三寶不好聽，可以叫「桃園寶藏」，因為綠營三寶實在所做所為實在讓全台灣都「大開眼界」，負面的那種，很難被尊重。凌濤進一步批評，綠營三寶成為議員後，「翻車」更成為品牌，民進黨三寶有沒有想過，她們每一天的行為實質都在霸凌桃園市民，不僅屢屢指控市政翻車、公審女學生、拖延醫療建設、阻擋科教館，這些行徑才是市民厭惡，想要在年底選舉下架，「霸凌全桃園市民的慣犯」。難怪其中幾位民進黨三寶民調倒退、甚至掉出安全榜外，才急急忙忙謾罵。凌濤更不客氣開嗆，說真的，正常的議員哪有時間在議會問市長：「自己漂亮嗎？」黃瓊慧議員一舉成名天下知，真的是奇觀。「妳們不是桃園的寶貝！」他直言，這些人是桃園的寶藏，讓桃園市民大開眼界，原來有這種下限，最後更送上一碗「三寶飯」照片狠狠吐槽。