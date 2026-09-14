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室內體能耐力賽HYROX北京站賽事，日前爆出一起讓全場觀眾看傻眼的離奇插曲！澳洲籍女將薇崔克在比賽途中突然腹瀉失禁，雙腿沾滿排泄物竟仍咬牙完賽，還一舉奪下女子精英組冠軍，事後她更在社交平台留下一句「贏就是贏」，瞬間引爆兩極討論。綜合中國媒體報導，現場目擊者透露，薇崔克當天下午2時40分出發，起跑約半小時後，進行到第四站「波比跳」時，身上已明顯沾有黃色排泄物，賽道、雪橇墊、地膠與各工作站區域也陸續出現異物，導致後方跟上的選手一度不慎踩到滑倒，場面相當混亂。裁判當下雖然發現異狀，也曾移走部分受污染的地墊，並提醒其他選手繞道通過，卻始終沒有出手制止薇崔克繼續比賽。最終她仍以約1小時1分鐘的成績率先衝線，順利奪冠。這起事件之所以掀起更大爭議，關鍵在於賽事判罰標準的公平性受到質疑。有現場觀眾透露，此前曾有一名中國選手，只因喝水時不小心把水濺到臉上，就被裁判當場罰時兩分鐘。兩相對照之下，薇崔克在賽道上留下大範圍排泄物污染、甚至害其他選手滑倒，卻完全沒被判罰或喊停，讓不少網友直呼「這根本是差別待遇」，質疑主辦單位執法尺度嚴重不一致。薇崔克失禁完賽的畫面事後在網路上瘋傳，不少網友痛批她的行為「非常噁心」，也砲轟主辦單位未能即時暫停比賽、保護其他選手權益。不過也有另一派網友力挺，認為她這種堅持完賽到底的意志力，正是競技體育精神的最佳展現，讚賞聲浪同樣不小。面對排山倒海的議論，薇崔克隨後在Instagram限時動態發文回應，貼出一張自己躺在醫院病床上、對著鏡頭嘟嘴的照片，向支持者表達感謝，並寫下「要麼全力以赴，要麼回家，贏就是贏」。她同時透露身體狀況已經好轉，強調自己「很快就會回來」，不過全程並未針對失禁原因多做說明，也沒有為賽道遭污染、影響其他選手一事致歉。目前，這則引發熱議的限時動態已經被刪除，她個人帳號中部分與賽事相關的貼文，也已被設定為禁止留言。值得一提的是，薇崔克本身實力相當驚人，今年4月才剛在華沙站賽事中，跑出54分25秒的女子世界紀錄，堪稱當今HYROX女子賽場的頂尖好手之一。而HYROX這項源自德國的室內混合體能賽，標準賽制為8輪循環，每輪需先跑1公里，再完成滑雪機、推拉雪橇、波比跳遠、划船機、農夫行走等8項功能性肌力訓練，對參賽者的心肺與肌肉耐力要求極高，因此又被外界稱為「健身界的馬拉松」。