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▲ 賴瑞隆盼中央地方攜手整合資源、釐清權責，加速推動高雄專業體操訓練基地。（圖／翻攝畫面）

立法委員賴瑞隆長期協助爭取「明正國小高雄市體操訓練館新建計畫」，今（14）日再度前往前鎮區明正國小實地會勘，盼中央地方攜手整合資源、釐清權責，加速推動高雄專業體操訓練基地。賴瑞隆也期盼建立明確主責窗口與經費分配，使市府後續能順利銜接計畫及預算程序，早日促成建設執行，並把高雄打造為南台灣重要的體操重鎮。賴瑞隆今天與市議員黃彥毓、市議員參選人黃敬雅、吳昱鋒邀集運動部、教育部國教署、高雄市政府運發局、教育局等單位實地會勘明正國小高雄市體操訓練館，盼早日促成建設執行。對此，運動部次長楊啓文、教育部國教署副署長戴淑芬共同允諾將於兩週內提出權責規劃。賴瑞隆表示，高雄長期培育許多優秀體操選手，目前已有光華國小、樂群國小、明正國小、光華國中及瑞祥高中等校投入體操人才培育，逐步建立從國小、國中到高中的三級培訓體系；也有體操委員會與民間俱樂部共同投入，人才培育的基礎已經具備，現在最需要的就是一座能串聯基層培訓、競技訓練、教練培育與賽事活動的城市級專業場館。賴瑞隆強調，該體操館是投資高雄下一代的重要建設。未來除了作為選手專業訓練基地、讓其在安全的環境追逐夢想，也可逐步辦理課程、活動及賽事，帶動更多兒童、青少年與市民接觸體操，進一步帶動全民運動風氣，並把高雄打造為南台灣重要的體操重鎮。依市府規劃，新建訓練館總經費約1.5億其中向中央申請8成補助，其餘地方自籌。場館定位為「教學訓練型」設施，預計配置FIG競賽地板、跳馬、鞍馬、吊環、雙槓、單槓、平衡木、高低槓、彈簧床、騰翻跑道與蹦床等完整專業設備，並規劃無障礙、性別及親子友善設施。