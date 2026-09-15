日本人氣雙人音樂組合YOASOBI確定把亞洲巡演《YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027 超惑星 “SUPER PLANET” IN TAIPEI》帶進台北大巨蛋，2027年1月9日、10日一連唱2天，票價從1800元至6880元，全場採實名制。正式進入實名登記抽選前，國泰世華CUBE信用卡卡友不用抽選，可在9月16日中午12點搶先購票，不過這次僅開放前三高票價的部分區域，包含6880元的特2區、6280元的特13區、5880元的108~109區，想搶YOASOBI大巨蛋門票的人，最好現在就先把Ticket Plus遠大售票系統帳號、手機與Email驗證、CUBE信用卡全部準備好，《NOWNEWS今日新聞》整理YOASOBI台北大巨蛋演出時間、地點、票價，以及9月16日國泰世華CUBE卡優先購票流程、能買的區域最位圖等等，一次看懂怎麼搶。
CUBE卡優先購票購票須知
購買時間：9月16日（三）12:00～18:00
購票票價（限部分區域）：
6880元（特2區）／6280元（特13區）／5880元（108~109區）
限購張數：每位遠大會員每場最多4張
售票連結：https://reurl.cc/OQ6LRv
⚠️粉絲注意，CUBE卡優先購是另外的「搶票頁面」，與登記頁面不同，千萬別跑錯地方
CUBE卡優先購票流程：
1、登入遠大售票系統會員
⚠️若無帳號需，務必先完成註冊及手機、電子郵件地址驗證
2、至「會員專區 → 個人資料 → 信用卡資訊」綁定指定信用卡，加快購票流程
3、購買時須先輸入國泰世華CUBE信用卡前6碼卡號
4、進入節目頁點選「立即購票」，選擇票種【國泰世華CUBE信用卡優先購票專區】並選擇想購買的票價及張數（每位遠大會員每場限購4張）
5、預設為「電腦自動配位」，選擇區域後系統將自動配至購買票價的最適區域及相連座位，若當下已無相連座位，系統會配符合選擇張數的不相連座位
6、請依系統規定的時間內完成輸入每張票券對應入場人資訊（姓名、證件等）並確認訂單
7、於結帳畫面時，選擇信用卡付款，輸入國泰世華CUBE信用卡卡號、有效年月、卡片後末三碼，並依指示進行授權付款（國泰世華CUBE信用卡限已完成實體卡開卡者，恕無法接受信用碼購票）
8、完成購票
YOASOBI大巨蛋演出詳細資訊：
演出時間：2027年1月09日（六）15:00入場／18:00開演
2027年1月10日（日）15:00入場／18:00開演
演出地點： 台北大巨蛋
演出票價（全部採實名登記抽選）：
6880元、6280元、5880元、4880元、3880元、2800元、1800元
售票時間：
1、國泰世華銀行CUBE信用卡卡友優先購票
2026言9月16（三）中午12:00～晚上6:00
2、開放所有人登記
2026年9月17日（四）中午12：00～9月20日（日）晚上7：00
售票系統： Ticket Plus 遠大售票系統
YOASOBI台北大巨蛋國泰世華CUBE卡優先購票將於9月16日（三）中午12點開跑，至晚間6點截止，採限區、限量販售，售完為止。最大重點是「不用參加9/17實名登記抽選」，卡友可以直接進遠大售票系統搶票，每位遠大會員每場最多購買4張，不過這波並非7種票價全部開賣，只開放6880元、6280元、5880元前三高票價的部分區域；沒有CUBE卡或這次沒買到的人，則可等9月17日中午12點至9月20日晚間7點參加第一階段實名登記。
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購買時間：9月16日（三）12:00～18:00
購票票價（限部分區域）：
6880元（特2區）／6280元（特13區）／5880元（108~109區）
限購張數：每位遠大會員每場最多4張
售票連結：https://reurl.cc/OQ6LRv
⚠️粉絲注意，CUBE卡優先購是另外的「搶票頁面」，與登記頁面不同，千萬別跑錯地方
CUBE卡優先購票流程：
1、登入遠大售票系統會員
⚠️若無帳號需，務必先完成註冊及手機、電子郵件地址驗證
2、至「會員專區 → 個人資料 → 信用卡資訊」綁定指定信用卡，加快購票流程
3、購買時須先輸入國泰世華CUBE信用卡前6碼卡號
4、進入節目頁點選「立即購票」，選擇票種【國泰世華CUBE信用卡優先購票專區】並選擇想購買的票價及張數（每位遠大會員每場限購4張）
5、預設為「電腦自動配位」，選擇區域後系統將自動配至購買票價的最適區域及相連座位，若當下已無相連座位，系統會配符合選擇張數的不相連座位
6、請依系統規定的時間內完成輸入每張票券對應入場人資訊（姓名、證件等）並確認訂單
7、於結帳畫面時，選擇信用卡付款，輸入國泰世華CUBE信用卡卡號、有效年月、卡片後末三碼，並依指示進行授權付款（國泰世華CUBE信用卡限已完成實體卡開卡者，恕無法接受信用碼購票）
8、完成購票
YOASOBI大巨蛋演出詳細資訊：
演出時間：2027年1月09日（六）15:00入場／18:00開演
2027年1月10日（日）15:00入場／18:00開演
演出地點： 台北大巨蛋
演出票價（全部採實名登記抽選）：
6880元、6280元、5880元、4880元、3880元、2800元、1800元
售票時間：
1、國泰世華銀行CUBE信用卡卡友優先購票
2026言9月16（三）中午12:00～晚上6:00
2、開放所有人登記
2026年9月17日（四）中午12：00～9月20日（日）晚上7：00
售票系統： Ticket Plus 遠大售票系統
YOASOBI台北大巨蛋國泰世華CUBE卡優先購票將於9月16日（三）中午12點開跑，至晚間6點截止，採限區、限量販售，售完為止。最大重點是「不用參加9/17實名登記抽選」，卡友可以直接進遠大售票系統搶票，每位遠大會員每場最多購買4張，不過這波並非7種票價全部開賣，只開放6880元、6280元、5880元前三高票價的部分區域；沒有CUBE卡或這次沒買到的人，則可等9月17日中午12點至9月20日晚間7點參加第一階段實名登記。