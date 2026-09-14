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HYROX北京站近日爆發衛生安全爭議，澳洲女選手喬安娜（Joanna Wietrzyk）在12日比賽中失禁，排泄物污染身體、器材和賽道，主辦單位仍讓她完成全程比賽，事件引發爭議。如今就連中國官方也盯上了這項賽事活動，官媒央視旗下體育頻道撰文評論，抨擊選手與賽事主辦，強調真正的體育拼搏並非罔顧公共衛生與他人權益的「硬撐到底」。中國官媒央視旗下體育頻道《體壇晨報》14日發表評論稱，真正的體育拼搏並非罔顧公共衛生與他人權益的「硬撐到底」，而是以尊重規則與量力而為當作前提。在商業賽事快速走紅之際，本次事件卻暴露了規則體系不健全與應急介入機制缺失等問題，主辦方應強化全流程管理，主管部門應加快祭出標準，當地部門應加強合作嚴守賽事安全底線。評論稱，真正的體育拼搏，不是罔顧公共衛生與他人權益的「硬撐到底」，而應是以尊重規則、恪守公平、量力而行為前提的挑戰自我。上述事件反映出產業高速擴張下效益與規範的明顯矛盾，暴露出部分商業賽事規則體系不健全，特別是選手出現生理異常時裁判、醫護及時介入，以及通過科學評估中止賽事的規則並不清楚。官方評論還強調，賽場安全是底線，規則漏洞不僅損害參賽選手的健康權益，還會撼動整個賽事的公平。賽事主辦方要確實履行責任，建立起科學的流程管理，做好風險防範與應急處置。主管單位應加快制定此類新興賽事產業標準，確保賽事安全有序。