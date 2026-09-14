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▲葳格忠明校區秉持「不是搶到名額就贏，而是適合才進得來。」避免孩子入學後才發現親師理念落差。（圖／葳格提供）

▲忠明校區長期推動主題式教學、專題探討及國際化學習，並以幼兒園銜接國小的制度吸引家長。（圖／葳格提供）

少子化持續衝擊教育市場，私立學校招生競爭一路向下延伸至幼兒園。各校除比拚雙語課程、校園環境及教學特色，幼兒園直升國小的一貫教育制度也成為家長選校的重要考量。台中葳格國際學校幼兒園忠明校區年年滿招，家長搶名額像搶學區房，甚至孩子出生滿月不久，便詢問名額提早卡位。葳格國際學校幼兒園忠明校區表示，目前招生維持額滿，幼兒園畢業生直升葳格國小部的比例約九成，使國小部對外招生名額相對有限，因而出現「想進國小部，先從幼兒園卡位」情況，部分家長在孩子出生滿月後，便開始詢問數年後的入學名額。這類提前卡位現象，反映少子化並未讓所有私校全面流失學生，反而加速生源向具品牌知名度、特色課程及跨學段銜接制度的學校集中。對私校而言，招生戰已從爭取單一學段新生，轉為提早建立家長關係，並透過直升制度提高續讀率。面對家長詢問增加，忠明校區表示，新學年不會加開班級，仍將維持既有班級規模，不因市場需求而無限擴大招生。更關鍵的是，有名額也不代表一定能入學；因為，申請入學的孩子須接受到校能力評估，家長也要與園長一對一面談，確認家庭與學校的教育理念是否一致，並討論孩子在生活自理及學習習慣等方面需要加強之處。校方強調：「不是搶到名額就贏，而是適合才進得來。」避免孩子入學後才發現親師理念落差，影響珍貴的黃金學習期。忠明校區長期推動主題式教學、專題探討及國際化學習，並以幼兒園銜接國小的制度吸引家長。不過，在私校競爭升溫下，各校強調的雙語、國際化及特色課程日益相近，未來能否維持教學品質、控制班級規模及建立辦學口碑，將成為招生差異化的關鍵。教育界人士分析，出生人口下降後，私校招生將更趨兩極化。缺乏明確定位的學校，可能面臨減班或整併壓力，熱門私校則可能透過一貫教育制度形成入學門檻。從過去「學校搶學生」到部分地區出現「家長搶學校」，顯示少子化不只縮小教育市場，也正重新改寫私校之間的競爭版圖。