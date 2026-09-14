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▲王茉聿在今日發聲明，宣布與嚴之離婚。（圖／翻攝自王茉聿IG@moyuwang0122）

創作樂團「歐巴尚青」近日爆出感情醜聞，團員嚴之、曼青疑似捲入婚外情，不只在錄音室穿情趣內衣激戰，甚至爆出嚴之趁妻子王茉聿懷孕時，也私約在Motel見面。而王茉聿繼日前發文表示跟女兒會好好的後，今（14）日發布聲明，宣布離婚消息，坦言在婚姻中長時間內耗與摩擦，「讓彼此的身心都很難維持在健康的狀態。」王茉聿在今日於IG限時動態，宣布與嚴之離婚的消息，她表示兩人一直有很好默契、也清楚彼此的需求跟角色，但從工作夥伴進入到婚姻家庭關係後，「卻發現不是那麼容易轉換與適應。」王茉聿坦言在婚姻中長時間的內耗與摩擦，讓彼此身心都很難維持在健康狀態，「經過長時間的溝通與思考，我們決定結束夫妻關係。」但王茉聿也表示，雖然與嚴之做不成戀人，但雙方仍會是工作夥伴、與孩子的家人，「未來工作上仍持續合作。」看起來兩人是經過溝通上的和平分手。回顧事件來源，嚴之在7月底爆出與鼓手曼青的醜聞，據悉，傳聞指出兩人從2024年開始就展開婚外情，外遇曝光後陳曼青被要求支付30萬元賠償，且必須簽署不得再犯的切結書。對此，經紀公司時代創藝雖表示爆料內容與事實有些出入，但坦承嚴之曾在婚姻中犯下錯誤。等於是承認了嚴之的出軌醜聞，不過當時經紀公司表示夫妻倆會努力維持家庭關係，怎料不到2個月就證實了離婚。