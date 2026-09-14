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藍營批「炒作死亡交叉」 綠營反抓24%變12.6%攻防

周永鴻拆解「看好度」 酸藍營優勢恐是沉默螺旋

台中市議會國民黨團今（14）日公布委託進行的最新民調，江啟臣以45.1%支持度領先何欣純32.5%，看好江啟臣當選市長者更達51.8%。不過，同一份民調引發藍綠不同解讀，國民黨團批評日前綠營宣稱江啟臣領先幅度縮小至個位數「純屬炒作」；民進黨則反酸，同一家民調公司數據顯示，江啟臣與何欣純差距從今年初的24個百分點縮小至12.6個百分點，「數字很清楚，江啟臣往下、何欣純往上，選情差距正在持續縮小。」台中市藍黨團今天公布委託TVBS民調中心進行的調查，市長支持度方面，國民黨江啟臣45.1%、民進黨何欣純32.5%，江啟臣領先12.6個百分點；看好度方面，看好江啟臣當選者達51.8%，何欣純僅15.0%，差距達36.8個百分點。此外，針對「是否同意政府廢除非核家園能源政策」一題，54.1%表示同意，21.9%不同意，差距32.2個百分點。對於這份民調，藍綠陣營各自解讀，從市長選戰一路吵到能源政策。國民黨團表示，江啟臣支持度領先12.6個百分點，幅度穩定維持兩位數，甚至連民進黨支持者也不看好何欣純。藍營批評，日前綠營公布江啟臣領先幅度縮小至個位數，根本是選戰炒作，意圖在選前一個月製造江啟臣與何欣純「死亡交叉」的錯覺。黨團認為，把民調當成競選策略與操作工具，是在「調整民意、操作民意」，已悖離民調原本傾聽民意的目的；因此在選戰決戰時刻，黨團將持續委外進行民調，了解市民真正想法，並據此調整政策，不讓「假民調」滿天飛。國民黨團也批評，這段時間總統賴清德拋出「均衡台灣」，強調要將行政院、立法院遷往台中；行政院長卓榮泰到台中火力發電廠視察，親自宣布啟動拆除燃煤機組，都是在替何欣純「拆彈」。黨團表示，民進黨若真的愛台中，就該給台中更多資源，而不是選舉才來，「更不是喊出決戰中台灣，就會讓人民轉向」。對於逾半民眾支持廢除「非核家園」能源政策，國民黨團將矛頭指向何欣純，批評她若死抱「非核家園神主牌」，放任台中火力發電廠持續增加裝置容量，就是「拿台中人的肺、台中人的健康，去成就一黨之私」。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻則反擊，民調不能只看單一時間點，更應比較長期數據變化。他指出，同樣是TVBS民調，2025年1月江啟臣支持度為50%、何欣純26%，最新民調則為江啟臣45.1%、何欣純32.5%，兩人差距從24個百分點縮小至12.6個百分點，「數字很清楚，江啟臣往下、何欣純往上，選情差距正在持續縮小。」周永鴻指出，江啟臣目前較明顯的優勢是在「看好度」。台中由盧秀燕執政，國民黨在地方具有長期穩定的派系與組織基礎，容易形成競爭者所稱的「沉默螺旋」效應，讓部分選民對國民黨候選人的勝選機率形成較高預期。不過，他強調，看好誰會當選與最後把票投給誰，本來就是兩回事；隨著選戰進入政見、能力與城市願景的實質檢驗階段，原本沉默、觀望的選民也會逐漸表態，最終走進投票所。至於非核家園議題，周永鴻表示，真正關鍵仍在核廢料，「非核家園可以拿來做民調題目，核廢料卻不會因為民調結束就消失。」他說，若主張核能政策，就必須回答核廢料如何處理、最終處置地點在哪裡，「我想直接請問江啟臣：你同意核廢料放在台中嗎？」周永鴻認為，這才是主張核能政策時，必須正面回答台中市民的問題。