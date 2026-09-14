他們被其他更高階的聯賽看到，去打更高強度的比賽，都是人之常情，也很祝福他們。

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峻嘉、HongQ去年世界賽大放異彩 吸引LPL聯賽搶人

中華隊雙槍很關鍵 戰馬：就像男籃陳盈駿、林庭謙

男籃的陳盈駿、林庭謙一樣，因為能力很好，就能夠領到很大張的合約，在國外打拼。

我也跟現在有在集訓的選手說，他們是因為在LPL所以沒辦法回來，你們把握亞運大舞台機會展現自己，拚一個被看到的機會。

第20屆名古屋亞運電競項目，即將於9月下旬陸續開戰，備受關注的奪牌指標項目《英雄聯盟》，大約2周前就已經在電競館展開集訓，但目前成員仍未到期，主要在於打野余峻嘉（JunJia）、中路蔡明宏（HongQ）2位選手，目前都還在中國為母隊JDG京東努力爭取最後一張世界賽門票，談到這2位指標選手，中華隊教練陳如治（戰馬）以男籃亞運「後場雙槍」陳盈駿、林庭謙形容，「峻嘉過去就曾長年效力LPL聯賽、HongQ則是被譽為台灣「10年難得一見」的天才中路，兩位選手去年共同效力CFO中信飛牡蠣，不僅曾打贏傳奇人物Faker率領的T1戰隊，還打進世界賽8強，整體發揮受到肯定，最後吸引對岸LPL聯賽傳統強權JDG京東，端上大合約挖腳，今年前往LPL聯賽效力。儘管第一賽段峻嘉、HongQ率領JDG京東打出第2名佳績，但後續路經版本更迭狀態稍有波動，季後賽吞敗後，目前要晉級世界賽只剩下預選賽最後一個第4種子資格，因此直到現在都還待在中國，預計20號賽程結束才會返台加入集訓。戰馬談到2位選手，很直接地說，就是因為有能力才會出國，站上更高層級聯賽，就像是「」尤其中路與打野「中野連動」在英雄聯盟中關聯性大，與籃球場上陳盈駿、林庭謙後場配合，也有些許相同之處。儘管2人暫時無法加入集訓，但戰馬透露都有時刻跟2人保持聯繫，並希望中華隊完成合體後，可以趕快進入團練狀態，預計27日飛往名古屋備戰預賽。「