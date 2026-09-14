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九合一選戰逐步升溫，台北市長選情也出現新的變化，民進黨參選人沈伯洋近期頻繁走入夜市、市場與民眾互動，掀起一股「洋流」旋風；反觀尋求連任的台北市長蔣萬安，近期接連面對鼠患、吸菸區、食安及兒虐等市政爭議，頻頻「問A答B」更是遭到外界嘲諷。對此，作家趙曉慧直言，以前把票投給蔣萬安會覺得有面子，如今投給他可能會讓人感到丟臉。趙曉慧指出，史無前例且荒謬無比的「問A答B」已經破壞大家對蔣萬安的信任，越來越多土生土長的台北人痛批「沒見過這麼爛的台北市長！」 蔣萬安一個「建制派精英」的象徵，以前投票給他會讓人有面子，但現在呢？投票給蔣萬安可能會讓人丟臉，因為支持一個草包、無能、膽小、沒有同理心、凡事利己、與民爭利、把1700多萬選舉補助款放自己口袋的人。趙曉慧直言，拿掉「蔣家光環」，蔣萬安的學歷、資歷、顏值，放在台北市這種菁英的城市，都只是從政的「標準配備」而已，很多人都比他優秀。在台北藍大於綠的選民結構裡，很多泛藍選民是看血統投票，是否「根正苗藍」，蔣萬安得天獨厚，他還多了一個別人沒有的「蔣家」皇儲光環；但問題是，不管是什麼血脈，都不能失去道德底線。「憑什麼蔣家後代在國民黨內依舊高人一等，要為他一路開綠燈？」趙曉慧強調，一個市長的衡量標準，是人品、是政治誠信、是市政治理能力、是把市民放在第一位，不是什麼血脈。 台北市是「中華民國＋台灣」的首都，是大家每天生活的城市，是這輩子安身立命的地方，不是蔣萬安的皇宮，讓他為所欲為、越來越爛，老鼠滿街跑。 對蔣萬安說「不」，才是一個首都市民成熟、偉大的表現。