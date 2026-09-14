我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕昨日為台中市無黨籍參選人輔選時，提出「在野大聯盟」。對此立委林俊憲分析，在野大聯盟和藍白合有什麼不一樣？還有點可能影響選舉的政黨只有民眾黨，這種換湯不換藥的技倆，是把支持者當笨蛋嗎？並分析盧秀燕知道藍白合被鄭麗文搞垮，所以改名穩定藍營支持者，且不僅黃國昌不會被小草罵沒骨氣，實際上也在打鄭麗文「沒關係我們合作不來，但跟盧秀燕可以，她比較會領導」。林俊憲表示，盧秀燕昨天替無黨籍議員參選人輔選時，提出在野大聯盟，蔣萬安、黃國昌、謝龍介紛紛響應，「在野大聯盟和藍白合有什麼不一樣？」林俊憲說，現在跟國民黨志同道合，而且還有點可能影響選舉結果的政黨，只有民眾黨。這種換湯不換藥的技倆，是把支持者當笨蛋嗎？但必須說薑還是老的辣，盧秀燕知道藍白合被鄭麗文搞垮，大家都擔心新竹縣和竹北市的分裂問題，會不會骨牌效應到其他縣市，所以乾脆換個說法提出在野大聯盟，改個名字穩定藍營支持者，也怕小草真的翻臉。另一方面，盧秀燕也是藉此打臉鄭麗文。當鄭麗文的領導力備受質疑，這時候跳出來當在野大聯盟的領頭羊，立刻獲得黨內同志和民眾黨主席的支持。同樣一件事，換個人來談，是不是就不一樣了？林俊憲提到，照理說，民眾黨被國民黨丟包藍白合，身為黨主席的黃國昌應該要繼續氣噗噗，至少要撐到國民黨退讓。但為什麼他毫不猶豫的支持？因為他在找「對的人」合作，這個人就是盧秀燕。林俊憲分析，第一現在小草想到藍白合就氣，如果黃國昌再回頭談這件事，小草恐怕是要罵國昌主席沒骨氣。但如果換成在野大聯盟，是不是就好聽很多？名字換了，面子也保住了，還可以繼續跟國民黨合作。對現在沒有太多選擇的民眾黨來說，這個台階當然要下。其次，黃國昌跟盧秀燕合作，實際上也是在打鄭麗文，等於是告訴她，「沒關係我們合作不來，但跟盧秀燕可以，她比較會領導」。最後林俊憲表示，所以說政治真的很有趣。換個名字，仇人也能變合夥人，而換個領導人，談不成的藍白合，也能重新包裝成在野大聯盟。