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一圖看中華女籃預賽賽程

日期 時間（台灣時間） 對戰組合 9/18 12:00 中華隊 vs. 蒙古 9/21 15:00 中華隊 vs. 馬來西亞 9/22 15:00 中華隊 vs. 韓國

一圖看中華女籃陣容



位置 球員姓名 所屬球隊 / 單位 備註 控球後衛（PG） 彭詩晴 廈門女籃 彭曉彤 河北石家莊女籃 劉惠茹 國泰女籃 得分後衛（SG） 陳晏宇 東莞女籃 小前鋒（SF） 黃鈴娟 國泰女籃 隊長 林育庭 山西女籃 大前鋒（PF） 林蝶 台元紡織女籃 韓雅恩 國泰女籃 林文佑 台元紡織女籃 中鋒（C） 蕭豫玟 國泰女籃 鄭伊秀 國泰女籃 黃湘婷 中華電信女籃

2026年名古屋亞運女籃戰火即將點燃， 中華隊12人正選名單今（14）日正式揭曉。名單沒什麼大變動，只有羅蘋傷退由台元女籃球星林蝶替補入選。中華女籃預賽被分在C組，將與蒙古、馬來西亞以及勁敵韓國同組，首戰於9月18日開打，其中22日對決韓國的「台韓大戰」更是攸關分組龍頭與晉級優勢的關鍵之役。教練團本屆繼續由日籍總教練前田顯藏領軍，搭配邱啟益、初詠萱與潘郡瑤組成教練團，致力將日式細膩球風與台灣招牌的快攻轉換相結合。雖然原定入選的防守大鎖羅蘋不幸因傷退出，但隨即補進台元女籃大前鋒林蝶。本次12人名單兼具經驗與新血天賦，後場由老將彭詩晴攜手彭曉彤、劉惠茹與陳晏宇組成，具備極強的推進速度與單打破冰能力；鋒線方面，由黃鈴娟擔任隊長，搭配全能的林育庭、韓雅恩、林文佑以及替補入隊的林蝶，外線與機動性兼備；禁區則有鄭伊秀、黃湘婷兩位經驗豐富的中鋒坐鎮，並由年輕長人蕭豫玟擔綱禁區未來核心。中華女籃預賽同組對手蒙古與馬來西亞實力稍有落差，因此22日對決韓國隊一役，將直接決定C組第一的歸屬。