2026年名古屋亞運女籃戰火即將點燃， 中華隊12人正選名單今（14）日正式揭曉。名單沒什麼大變動，只有羅蘋傷退由台元女籃球星林蝶替補入選。中華女籃預賽被分在C組，將與蒙古、馬來西亞以及勁敵韓國同組，首戰於9月18日開打，其中22日對決韓國的「台韓大戰」更是攸關分組龍頭與晉級優勢的關鍵之役。
羅蘋因傷退隊由林蝶替補 台韓大戰最重要
教練團本屆繼續由日籍總教練前田顯藏領軍，搭配邱啟益、初詠萱與潘郡瑤組成教練團，致力將日式細膩球風與台灣招牌的快攻轉換相結合。雖然原定入選的防守大鎖羅蘋不幸因傷退出，但隨即補進台元女籃大前鋒林蝶。
本次12人名單兼具經驗與新血天賦，後場由老將彭詩晴攜手彭曉彤、劉惠茹與陳晏宇組成，具備極強的推進速度與單打破冰能力；鋒線方面，由黃鈴娟擔任隊長，搭配全能的林育庭、韓雅恩、林文佑以及替補入隊的林蝶，外線與機動性兼備；禁區則有鄭伊秀、黃湘婷兩位經驗豐富的中鋒坐鎮，並由年輕長人蕭豫玟擔綱禁區未來核心。
中華女籃預賽同組對手蒙古與馬來西亞實力稍有落差，因此22日對決韓國隊一役，將直接決定C組第一的歸屬。
一圖看中華女籃預賽賽程
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教練團本屆繼續由日籍總教練前田顯藏領軍，搭配邱啟益、初詠萱與潘郡瑤組成教練團，致力將日式細膩球風與台灣招牌的快攻轉換相結合。雖然原定入選的防守大鎖羅蘋不幸因傷退出，但隨即補進台元女籃大前鋒林蝶。
本次12人名單兼具經驗與新血天賦，後場由老將彭詩晴攜手彭曉彤、劉惠茹與陳晏宇組成，具備極強的推進速度與單打破冰能力；鋒線方面，由黃鈴娟擔任隊長，搭配全能的林育庭、韓雅恩、林文佑以及替補入隊的林蝶，外線與機動性兼備；禁區則有鄭伊秀、黃湘婷兩位經驗豐富的中鋒坐鎮，並由年輕長人蕭豫玟擔綱禁區未來核心。
中華女籃預賽同組對手蒙古與馬來西亞實力稍有落差，因此22日對決韓國隊一役，將直接決定C組第一的歸屬。
一圖看中華女籃預賽賽程
|日期
|時間（台灣時間）
|對戰組合
|9/18
|12:00
|中華隊 vs. 蒙古
|9/21
|15:00
|中華隊 vs. 馬來西亞
|9/22
|15:00
|中華隊 vs. 韓國
一圖看中華女籃陣容
|位置
|球員姓名
|所屬球隊 / 單位
|備註
|控球後衛（PG）
|彭詩晴
|廈門女籃
|彭曉彤
|河北石家莊女籃
|劉惠茹
|國泰女籃
|得分後衛（SG）
|陳晏宇
|東莞女籃
|小前鋒（SF）
|黃鈴娟
|國泰女籃
|隊長
|林育庭
|山西女籃
|大前鋒（PF）
|林蝶
|台元紡織女籃
|韓雅恩
|國泰女籃
|林文佑
|台元紡織女籃
|中鋒（C）
|蕭豫玟
|國泰女籃
|鄭伊秀
|國泰女籃
|黃湘婷
|中華電信女籃
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