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國泰金控今（14）日公布今（2026）年8月稅後淨利113億元，累計稅後淨利達986.4億元；加計FVOCI股票處分損益後，累計前8月對保留盈餘的影響數突破2000億元，達2074億元，續創歷史新高。主要子公司獲利表現亮眼，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利均續創歷年同期新高；國泰金控及國泰人壽累計前8月對保留盈餘的影響數亦再創歷史新高。國壽8月稅後淨利67.4億元，累計稅後淨利達584.1億元，加計FVOCI股票處分損益，累計前8月對保留盈餘影響數已突破1600億元，創歷史新高，淨值亦上升至近兆元歷史新高。單月獲利表現穩健，主要反映CSM穩定攤銷與良好利差貢獻。保險本業動能持續強勁，8月初年度保費及初年度等價保費分別為309億元及54億元，均維持穩定增長態勢。國壽8月損益主要受CSM穩定釋出、經常性收益挹注及資產評價回升所帶動；另順應資本市場行情實現股票利得，年迄今累積稅後FVOCI股票處分利得已逾千億元，整體財務績效表現強勁。國壽憑藉穩健投資操作及良好資產負債管理，且搭配股票部位評價回升，8月自結淨值上升至9864億元，淨值比逾12%，續創歷史新高。儘管8月新台幣升值，國壽外匯價格變動準備金單月增加42億元，餘額上升至近1400億元，亦為歷年新高。展望後市，面對通膨、貨幣政策及地緣政治等不確定因素，國泰人壽將審慎因應金融形勢變化，靈活調整資產配置並強化風險管理，以確保穩健經營與長期永續發展。國泰世華銀行8月稅後淨利37.1億元，累計稅後淨利350億元，年成長12%。淨利息收入方面，受惠於放款業務動能強勁、財務資產部位持續成長以及降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入維持雙位數成長；手續費收入方面，財富管理業務維持強勁成長表現，信用卡簽帳金額成長動能延續，帶動整體淨手續費收入持續成長。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數超過600萬張，動卡率維持良好表現。截至8月底逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1188%，資產品質維持穩健。國泰產險8月稅後淨利3.2億元，累計稅後淨利續創同期新高達31.9億元，加計FVOCI股票處分損益17.1億元，累計前8月對保留盈餘的影響數達49億元，整體營運穩健成長；8月簽單保費達30.5億元，累計簽單保費達282.4億元，其中，車險較去年同期成長4%、健康及傷害險成長12%、火險成長11%。財務投資方面，投資團隊將持續密切掌握市場變化，並依市場情勢靈活調整資產配置，在落實風險管理的同時，維持穩健投資收益。國泰證券8月稅後淨利8.9億元，累計稅後淨利62.9億元，較去年同期大幅成長146%，不僅展現驚人獲利爆發力，並已超越2025年全年獲利水準。主要受惠台股交易熱絡，帶動經紀業務顯著成長；把握市場機會增加自營資本利得貢獻，推升整體獲利表現。國泰證券截至8月底，累計台股市占率達4.63%，穩居歷史高檔；複委託累計成交量續創歷史新高，並突破2025年全年規模。客戶成長同樣亮眼，台股及複委託開戶數雙雙刷新歷史紀錄。國泰投信8月稅後淨利3.7億元，累計稅後淨利25.0億元，年成長38%，總管理資產規模為新台幣3.5兆元，年成長57%。相較7月急跌，8月市場風險偏好明顯回升，資金回流台股被動式ETF，以8月配息的00881、00878吸金力道最為突出，分別淨流入261億元與149億元，顯示科技成長與高股息現金流仍是市場兩大資金主軸。