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▲日本女足首戰8：0大勝泰國，目前與中華隊同積3分，也讓E組晉級態勢更加明朗。（圖／名古屋亞運籌備會提供）

▲中華女足若17日擊敗泰國，再加上日本對越南保持不敗，就能提前鎖定E組前2名、晉級8強。（圖／名古屋亞運籌備會提供）

中華女足在2026愛知・名古屋亞運E組首戰以2：1擊敗越南後，晉級8強的路線已經逐漸明朗。隨著同組日本今（14）日晚間以8：0大勝泰國，中華隊首輪結束後與日本同積3分，最快17日第2輪結束就有機會提前鎖定8強席位。條件也相當明確：E組首輪結束後，日本與中華隊同樣拿到3分，日本靠著8：0大勝泰國取得巨大淨勝球優勢，中華隊則以2：1擊敗越南；越南與泰國首輪都尚未取得積分。這個結果對中華隊相當有利，原因在於泰國首戰不只吞敗，而且一次丟掉8球，淨勝球陷入巨大劣勢。中華隊下一戰若能再從泰國身上拿下3分，就會直接累積到6分，同時讓泰國兩戰仍停留在0分。中華女足能否提前晉級，第一個條件掌握在自己手上。17日第2輪對泰國，如果中華隊取勝，就會從目前3分增加到6分；泰國則仍是0分。由於小組賽只剩最後一輪，泰國即使末戰擊敗越南，最多也只能拿到3分，確定無法超越中華隊。換句話說，擊敗泰國之後，中華隊至少可以先甩開一個競爭對手，接著只需要看日本與越南的結果。真正決定中華女足能不能在17日當天就晉級的，是另一場日本對越南。如果中華女足擊敗泰國累積6分，而日本同日晚間擊敗越南，積分也來到6分，屆時中華隊、日本都已經領先越南、泰國至少6分，最後一輪無論發生什麼結果，兩隊都確定排名E組前2。即使日本與越南踢成平手也沒問題。屆時中華隊6分、日本4分、越南1分、泰國0分，越南最後一輪最多只能累積4分，同樣不可能追上中華隊的6分，因此中華隊仍會提前取得8強門票。所以第2個條件其實很簡單：如果中華女足擊敗泰國，但日本意外輸給越南，情況就會變得複雜。屆時中華隊6分，日本、越南各3分，泰國0分。最後一輪中華隊將碰上日本，越南則對泰國，如果中華隊輸給日本、越南又擊敗泰國，就可能出現中華台北、日本、越南同積6分的三隊互咬局面。這種情況下，中華隊就無法在17日提前確定前2名，必須等到最後一輪再依排名規則決定名次。因此「日本不能輸越南」，就是中華隊提前晉級公式中不可缺少的第二塊拼圖。若中華隊17日與泰國踢平，積分將來到4分，仍然握有相當不錯的晉級位置，但無法在第2輪提前鎖定8強。因為最後一輪仍要對上地主日本，越南、泰國也都還有追分空間，中華隊除了可以爭取E組前2名之外，若最終落到第3名，也能加入「最佳第3名」比較。本屆亞運女足12隊分成3組，每組前2名直接晉級，加上2支成績最好的第3名，共8隊進入淘汰賽。因此即使未能以前2名出線，中華隊仍保有另一條8強路線。日本首戰狂進8球，也讓E組第1之爭出現明顯差距。首輪結束後，日本淨勝球為+8，中華隊則是+1，因此即使兩隊目前同積3分，日本在排名細項上占有巨大優勢。對中華女足而言，現階段不必急著和日本比較小組第1，最重要的是先把越南、泰國兩個直接競爭對手壓在身後。首戰2：1擊敗越南已經完成第一步，17日若能再拿下泰國，中華隊就只差日本幫忙「不輸越南」，最快當晚就能提前取得亞運8強門票。