威力彩第115000074期今（14）日開獎，今晚頭獎金額為保證2億元，威力彩開獎時間為晚間20時30分，透過直播陸續開出最新獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新9月14日（一）威力彩最新開獎號碼，以及今彩539、3星彩、4星彩最新獎號，快來看看你是否能變成大富翁！
🟡9月14日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區10、12、14、16、29、36，第二區08。
今彩539：01、15、32、34、39。
39樂合彩：01、15、32、34、39。
3星彩：849。
4星彩：8569。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
威力彩玩法速懂！一注多少錢、選號、包牌法整理
威力彩選號主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，每注投注金額為100元。但民眾下注要特別注意，投注截止時間為晚間8時。
威力彩固定會於每週一及每週四晚間20時30分進行直播開獎。開獎時，開獎單位將從第一區01～38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第二區01～08的號碼中隨機開出一個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。
在第一區的號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金，根據台彩官網解釋，威力彩頭獎中獎機率約為2209萬分之一。
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威力彩：第一區10、12、14、16、29、36，第二區08。
今彩539：01、15、32、34、39。
39樂合彩：01、15、32、34、39。
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在第一區的號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金，根據台彩官網解釋，威力彩頭獎中獎機率約為2209萬分之一。