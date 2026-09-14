但不如先想辦法跨過越南，再談要怎麼贏下韓國。

我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國豪組夢幻隊 傳奇選手Faker領軍出戰

韓國不是最大對手！戰馬認為越南相當難纏

因為我今年有執教他們的選手，所以我很理解他們的遊戲風格跟遊戲策略，所以會把這個事情再三的提醒我們選手。

我都告訴他們，你們不是國內聯賽的領頭羊了，是挑戰者。

名古屋亞運《英雄聯盟》項目進入集訓狀態，上屆杭州亞運拿下銀牌佳績，本屆成為電競項目奪牌指標，總教練陳如治（戰馬）稍早受訪時，談到主要競爭是否就是上屆金牌、眾星雲集的韓國隊時，戰馬認為，韓國當然是一直以來台灣最想擊敗的對手，「韓國本次徵召超級明星隊，6位選手中5人曾奪下世界賽冠軍，包含傳奇選手Faker是「6冠王」之外，先發5人總冠軍數15座，唯一沒有奪冠經驗的中路選手Chovy，也是世界賽常客，被譽為「吃兵機器」的超級頂尖明星。中華隊上屆分組避開強敵中國，並擊敗越南，最終與韓國會師金牌戰後不敵，成功收下一面銀牌，戰馬認為，本屆目標依舊是至少不要退步。相比對決韓國，戰馬認為本屆越南相當難纏，4位選手都出自於今年LCP冠軍的TSW戰隊。值得注意的是，執教該隊的教練就是戰馬。「「至於對上韓國，我覺得優勢在於，他們的心理負擔是比我們大蠻多的，所以我們一定要贏下他們，先把自己做到100%，然後才有機會贏下他們。」戰馬以上一屆杭州亞運為例，當時隊員都是出自PCS最強戰隊PSG，本來戰力就贏過越南，但本屆是由越南奪冠，狀況其實不太相同。戰馬話說得直接，「