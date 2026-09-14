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墾丁鬼屋爆紅！他花320元買門票「玩完掏600元收驚」

墾丁鬼屋有多可怕？過來人認證：全台鬼屋第一名

「之前我也是去這間，也是嚇到給人家收驚，開心的進去，哭著走出來」

「墾丁鬼屋我真的給他台灣鬼屋第一名，無法超越」

▲墾丁鬼屋因一名遊客分享心得文在網路上爆紅，其在Google評價累積高分，更有破千人評論。（圖／翻攝Google地圖）

墾丁鬼屋真實評價曝光！拿4.1顆星高分：連大人都嚇壞

▲「墾丁鬼屋」位於屏東縣恆春鎮恆南路1-2號，是間大型沉浸式人工驚悚鬼屋與密室逃脫娛樂場所。（圖／翻攝Google地圖）

說到墾丁必去景點，多數人都會想到墾丁大街等地方，，讓墾丁鬼屋隨之爆紅。有網友日前在Threads發文，分享和好友前往墾丁鬼屋遊玩的經歷，提到一行人起初只是路過，其中一個人突然提議進去玩，後來7個人決議挑戰鬼屋，卻在進去瞬間就後悔了，崩潰表示網友也在內文分享，沒想到，工作人員又從後方突然現身，大喊「我來、我來」，讓原本已經嚇壞的7人再次受到驚嚇，還提到自己一路叫到喉嚨不舒服，「嚇一個五臟六腑10分鐘」。該篇墾丁鬼屋心得曝光後，瞬間在網路上引起話題，甚至釣出許多遊客留言回憶，、「這間真的出來喉嚨沒聲音」、、「這間超推，4大1小進去，真的被嚇破膽」。值得一提的是，留言區還湧現不少人想挑戰墾丁鬼屋，但原PO原先曝光影片用意是想用經驗勸退大眾，沒想到造成反效果，意外讓許多人想挑戰，搞笑直呼「效果好像反邊了？」突然爆紅的「墾丁鬼屋」位於屏東縣恆春鎮恆南路1-2號，是間大型沉浸式人工驚悚鬼屋與密室逃脫娛樂場所，從早期的「高校亡靈」到近年推出的「藍色魅影」風格都深受遊客喜愛，融入動畫與真人NPC互動，結合昏暗迂迴的動線、震撼音效，為遊客帶來沉浸式的驚悚刺激體驗。墾丁鬼屋在Google評價極高，擁有4.1顆星高分，並累積超過1千人評論，不少遊客玩過都盛讚「工作人員都很精心裝扮，也很熱情，會想再帶朋友來受驚嚇的地方」、「恐怖場景佈置得很真實」、「本來很擔心是給小孩玩的，結果我們五個大人玩也都覺得超恐怖」，如果民眾有機會到墾丁，除了墾丁大街等知名景點，不妨前往墾丁鬼屋體驗看看。