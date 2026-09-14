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林依婷坦承失誤致歉：寧可多走幾次也別冒風險

年底九合一大選倒數計時，各地參選人全力動員掃街，然而台南市議員林依婷日前隨競選團隊挨家挨戶拜票時，發現一戶民宅車庫門未關，竟直接走入內並將競選文宣、宣傳小物放在門口，接著快步離開。整個過程遭住戶監視器拍下，屋主事後將畫面公開至社群平台，質疑「車庫門沒關，不代表你們可以直接走進我家」，引發網友討論。從監視器畫面可見，林依婷當時帶著競選團隊進行拜票，抵達民宅時先往屋內探看，當下車庫門是打開狀態，隨後她便踏入民宅放置競選物品。由於車庫屬於住家範圍，陌生人未經同意進入，也引發部分民眾不滿，認為即使是選舉拜票，仍應尊重住戶的私人空間，否則恐招來不佳觀感。對於引發的爭議，林依婷緊急發聲致歉並還原當時情況，她表示，當時看到屋內有人起身，原本以為既然已經遇到民眾，就應該打個招呼表示誠意；沒想到事後看來，才發現住戶可能只是準備起身關門，並沒有打算與拜票人員互動，因此承認這次確實是自己的失誤，也向屋主致歉：「不好意思，打擾你們休息了。」林依婷也進一步表示，現在社會對於私人領域界線更加重視，因此團隊目前的拜票原則，是盡量與願意走出門外的民眾寒暄，只要沒有看到屋內有人，就不應該踏進居民家門，包含車庫在內，「寧可多走幾次總會遇到，也不要冒一些不必要的風險」。她也強調，團隊持續有在做調整，盡可能減少不必要的擾民，把更多選舉預算拿來多辦點有紀念意義的親子活動。至於這次是否可能涉及法律責任？非本案律師梁䕒璟指出，車庫在法律上通常會被視為住宅的一部分，因此未經同意進入，確實有可能涉及刑法侵入住宅罪；不過，是否成立犯罪仍須視個案具體情況判斷，行為人也可能主張主觀上並沒有侵入住宅的故意，而是基於拜票目的短暫停留。隨著選戰進入最後階段，候選人如何拚行程、拚曝光，也成為另一項受到關注的話題。