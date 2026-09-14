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▲馬達產業江小姐與邊境牧羊犬。（圖／西北訓犬學苑提供）

▲太陽能產業廖小姐與杜賓犬。（圖／西北訓犬學苑提供）

寵物逐漸成為現代家庭的重要成員，但不少飼主手機裡存有上千張愛犬照片，真正與毛孩一起入鏡的合照卻不多。西北訓犬學苑日前邀請攝影師，為飼主及愛犬拍攝紀念照，記錄人與寵物相伴的日常，也讓訓練課程多了有溫度的家庭情感。西北訓犬學苑表示，狗狗陪伴主人的時間通常僅十多年，對飼主而言卻是一段難以取代的生命記憶。此次由攝影師林清華掌鏡，未事先安排固定動作，也未預告拍攝活動，希望在自然互動中，捕捉飼主撫摸、擁抱愛犬及彼此對望的畫面。參與拍攝的飼主來自半導體、汽車、旅宿、醫療及太陽能等各行各業。有人將狗狗視為生活夥伴，也有人在低潮時從毛孩身上獲得陪伴與支持。不同職業與生活背景的飼主，在鏡頭前展現的都是與愛犬長期相處所累積的情感。一名飼主說，愛犬出生40天便來到家中，至今相伴超過4年，也陪她走過人生低潮。彼此雖曾經歷磨合，狗狗早已成為家庭的一分子；這次共同入鏡，讓她第一次擁有一張完整且具紀念意義的合照。隨著飼養寵物人口增加，飼主對犬隻教育的需求也從服從指令，逐漸轉向家庭生活適應。學苑指出，暴衝、護食、吠叫或難以安定，是家庭犬常見的行為問題，原因未必是狗狗刻意搗蛋，也可能是不理解生活規範，或飼主與犬隻缺乏一致的互動方式。因此，訓犬工作不只要求狗狗改變，也須協助飼主理解犬隻行為，學習正確互動及延續訓練。若主人無法在日常生活中維持一致的規範，即使狗狗在訓練場所表現穩定，回家後仍可能恢復原有行為。學苑創辦人黃德光、邵秀蘭表示，兩人皆為一級訓練師，截至2025年在犬隻競賽中累積56次冠軍。不過，相較賽事成績，家庭犬教育更需要飼主參與及耐心，目標是讓狗狗建立穩定行為與安全感，並融入家庭生活。此次拍攝也反映飼主與寵物關係的轉變。當毛孩從看家犬走進家庭，成為陪伴生活的重要成員，除了飲食、醫療與訓練，如何保存共同生活的記憶，也逐漸受到飼主重視。