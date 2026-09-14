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▲麥當勞店員看到取餐的人是GD，愣住說不出話。（圖／IG@mcdonalds_kr）

GD麥當勞廣告完整公開 駕車殺進得來速

韓流天王G-DRAGON（權志龍,GD）真的來「賣麥當勞」了！麥當勞今（14）日公開GD代言完整廣告，從和麥當勞叔叔合照、戴上招牌M字帽自拍，到拿著麥克雞塊耍帥，每一幕都讓粉絲爆擊，最可愛的是，他竟親自開車去得來速取餐，店員一抬頭發現車裡坐的是GD，瞬間嚇到嘴巴張開、表情完全藏不住；GD回家後則大口嗑漢堡、麥克雞塊，最後還把雞塊排成愛心，對鏡頭告白「I’M M FAM」，完整廣告一公開，也讓台灣粉絲更等不及9月23日正式開賣。麥當勞廣告一開始，GD先和麥當勞叔叔同框拍照，接著戴上印有黃色M字Logo的紅黃帽子，連麥克雞塊都成了他的拍照道具；畫面一轉，GD換上黑色西裝親自開車到麥當勞得來速，嘴裡還咬著一塊雞塊、薯條，店員認出天王後直接愣在窗口，震驚表情也成了整支廣告最好笑的一幕，粉絲還笑說：「看GD坐在駕駛座真的好不習慣！」把餐點帶回家後GD好好開吃，只見他拿起漢堡大口咬下，再一塊接一塊嗑起麥克雞塊，表情十分滿足，最後甚至拿雞塊排出一顆愛心，留下「I’M M FAM」替廣告收尾。其實雙方合作早有蛛絲馬跡，GD去年推出〈TOO BAD〉MV時，就曾戴著紅黃配色、正中央印有巨大M字的McDonald’s帽子入鏡，當時已讓粉絲狂猜是不是有合作，如今完整廣告正式公開，去年埋下的彩蛋終於對上。台灣粉絲也不用只看廣告流口水，這波GD×麥當勞確定吃得到！台灣麥當勞先前向《NOWNEWS今日新聞》證實，預計9月21日正式公布相關資訊，而韓方公布的亞洲上市時程中，台灣則排在9月23日開賣。至於大家最想知道的PEACEMINUSONE小雛菊周邊到底有哪些、台灣會不會同步推出，目前仍得等官方揭曉。