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台北市長蔣萬安今（14）日赴議會進行市政總質詢，民進黨議員李建昌提及蔣萬安在2022年參選市長時，受訪曾說贊成願意與參選人進行交叉詰問辯論，詢問蔣萬安在今年選舉是否接受與其他參選人進行交叉詰問辯論，一場或一場以上？而蔣萬安過程中僅回答自己決定勾選參加辯論的選項，卻未回應是否同意有交叉詰問環節，讓李建昌短短5分鐘連喊15次「Yes or No」，最終也逼出蔣萬安鬆口「我願意，Yes，相關的場合、形式本來就可以來討論。」李建昌質詢時表示，這可能是蔣萬安在台北市議會議事廳最後一次總質詢，他們今天都是畢業典禮、都會離開議事廳，這也會成為歷史畫面，「今天是歷史性的一刻」。李建昌提到，2022年蔣萬安接受主持人王偉忠訪問，被問是否支持市長參選人之間的交叉辯論，蔣萬安提了兩次「贊成」，追問今年選舉是否接受與其他市長參選人進行交叉詰問辯論，一場或一場以上？蔣萬安回應表示，自己決定並勾選參加辯論的選項，卻未回應是否願意進行交叉詰問辯論，一場或一場以上？此舉讓李建昌高分貝開嗆，自己的問題很簡單，就是是否願意進行交叉詰問辯論，一場或一場以上？隨即一連串「Yes or No」連發。「我願意，Yes」到最後蔣萬安終於鬆口，表示4年前就是這樣的形式，今年會參加辯論，而且相關的場合、形式本來就可以來討論，4年前本來也就是這樣的形式」，交叉詰問當然是一個選項，未來如果要這樣的形式，本來就是Yes，如果最後共識是交叉詰問，就是Yes。