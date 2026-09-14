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▲坂口杏里（如圖）在失去媽媽坂口良子後，不僅沉迷牛郎店，還轉行當AV女優。（圖／翻攝自X）

35歲日本女星坂口杏里上個月高調認愛體重170公斤直播主「ぱるぱる（Paruparu）」，沒想到不久後就自爆遭到對方家暴，並宣布分手。但不料分手沒多久，坂口杏里竟以死相逼求和，離奇的發展讓外界都非常傻眼，坂口杏里也因此引發高度討論。其實她是名星二代，媽媽是非常有名的傳奇影后坂口良子，不過坂口杏里在失去母親後，因遲遲走不出喪母之痛，沉迷於牛郎店包養牛郎，而花光了媽媽留下的千萬遺產。坂口杏里的媽媽是傳奇影后坂口良子，母女倆以前常常一起上綜藝節目，坂口杏里也繼承了媽媽的美貌，因而擄獲了大批粉絲，並跟隨媽媽腳步的在2008年正式踏入了演藝圈。不料好景不常，坂口良子在2013年病逝，坂口杏里因走不出喪母之痛，因此做出一系列脫序行為，不僅沉迷牛郎店花光千萬遺產，還勒索男公關日幣3萬元（約台幣6000元），頻頻傳出負面消息。在2016年坂口杏里轉行當AV女優，並以藝名「ANRI」在10月推出首部成人電影《藝人ANRI What a day!!》，甚至傳出在新宿陪酒、應召站賣春引來高度關注，接著同年11月，她推出第一本裸體寫真集《What a day!!》。以AV女優活動2年後，坂口杏里於2018年不再拍攝成人電影，轉戰成為了夜總會主持人。私生活方面，坂口杏里在2022年和跨性別格鬥家福島進一結婚，但在隔年就離婚，後來又於2025年9月和圈外男子有過一段婚姻，但在同年11月就宣布離婚。之後坂口杏里被拍到在新宿的同志酒吧打工，體態明顯浮腫，今年1月她接受日媒訪問，坦承因變胖導致行走吃力。不過原本要在2月設立直播主經紀公司的她，又因在超商偷竊日幣300元（約台幣61元）的三明治遭到逮補，開公司計畫也不了了之。