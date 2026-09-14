超自然驚悚動作電影《拾荒法師》（The Mage）入選泰國曼谷國際電影節「午夜單元」開幕電影，成為首部獲得此一殊榮的港片，女主角何超、監製老公陳子聰、特別演出Iman赴泰國，走上曼谷ICONSIAM購物中心碼頭廣場的開幕紅毯，何超一身Valentino花瓣點綴的透視禮服，搭配Valentino粉色透視網紗披肩，驚豔全場。今年泰國曼谷國際電影節開幕式非常盛大，泰國皇室烏汶叻公主殿下更親臨助陣。皇室禮儀專員及軍隊保安當場示範並逐一指示：步行速度、停步位置、彎腰受禮的角度，均有明確規定，何超當場學習之後，並依指示反覆練習，相當慎重。

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何超獲公主贈禮　花仙子禮服美炸

何超不只美貌動人，更在開幕式中獲頒泰國皇室成員——烏汶叻公主殿下（烏汶叻拉差卡尼雅西里瓦塔納攀瓦迪公主，Her Royal Highness Princess Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi）頒贈紀念品，不僅是首位獲此榮耀的香港演員、香港藝人，也是現場第一位唱名獲獎的國際影人，被視為對其藝術貢獻的高度肯定。

何超一身透視花仙子禮服走上紅毯，連紅毯主持人都不斷大讚「GORGEOUS」（好美）。被問到參加泰國曼谷國際電影節的興奮心情，她直呼：「天啊！我太興奮了！」並當場秀幾句泰語「薩瓦迪卡」（Sawatdee Ka）、「摳坤卡」（Khob Khun Ka），讓主持人驚豔直呼：「哇！太厲害了！」她也在紅毯上見到許多守候已久的粉絲，主動向前握手致謝，更把握時間與粉絲自拍，讓粉絲倍感親切。

今年泰國曼谷國際電影節開幕式非常盛大，泰國皇室烏汶叻公主殿下更親臨助陣。現場維安相當嚴格，所有國際嘉賓在公主登場之前，須先到後台隱蔽處模擬綵排，皇室禮儀專員及軍隊保安當場示範並逐一指示：步行速度、停步位置、彎腰受禮的角度，均有明確規定，何超當場學習之後，並依指示反覆練習，相當慎重。

公主駕到時保安嚴密，出席者一律不得使用相機或手機拍攝，全程僅由皇室官方指定攝影師記錄。何超按禮儀恭敬接受頒贈，紀念品為一枚設計別緻的心口針。儀式過後，她興奮於社交平台展示該枚心口針，並表示「不捨得佩戴」，將妥善收藏於家中，與歷年獎杯放在一起。

▲《拾荒法師》女主角何超與粉絲問好 。（圖／852Films提供）
▲《拾荒法師》女主角何超與粉絲問好 。（圖／852Films提供）
《拾荒法師》10月香港上映　劇情介紹

《拾荒法師》由《見鬼》導演彭氏兄弟睽違12年再度攜手合作的驚悚作品，由何超、陳家樂、張文傑、吳冰主演，波斯男神Iman特別演出，故事描述何超儀飾演藍佩青，一個能收集意外身亡者靈魂、並引導他們走向輪迴的拾荒女子。當一連串可疑死亡與一場神秘儀式扯上關係，她與警員黃明聯手追查真相。調查愈深入，他們愈接近殺人事件背後的超自然力量，亦隨時成為儀式的下一個犧牲者。

《拾荒法師》將在今（14日）於泰國曼谷國際電影節盛大舉行首映會及國際記者會，該片目前確定10月8日率先在香港上映，確定由韓國娛樂龍頭「CJ ENM」區域總部CJ ENM Hong Kong負責台灣及東南亞發行，何超開心表示：「這是對本片、我們的電影人，以及香港電影能為亞洲觀眾帶來什麼的極大肯定，我們找不到比CJ ENM HK更合適的《拾荒法師》合作夥伴，我們期待與他們的團隊緊密合作，不單是這部電影，更希望日後有更多合作機會。」台灣上映日期將在近期公布。

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...