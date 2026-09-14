超自然驚悚動作電影《拾荒法師》（The Mage）入選泰國曼谷國際電影節「午夜單元」開幕電影，
成為首部獲得此一殊榮的港片，女主角何超、監製老公陳子聰、 特別演出Iman赴泰國，走上曼谷ICONSIAM購物中心碼頭廣場的開幕紅毯，何超一身Valentino花瓣點綴的透視禮服， 搭配Valentino粉色透視網紗披肩，驚豔全場。今年泰國曼谷國際電影節開幕式非常盛大， 泰國皇室烏汶叻公主殿下更親臨助陣。皇室禮儀專員及軍隊保安當場示範並逐一指示：步行速度、 停步位置、彎腰受禮的角度，均有明確規定，何超當場學習之後， 並依指示反覆練習，相當慎重。
何超獲公主贈禮 花仙子禮服美炸
何超不只美貌動人，更在開幕式中獲頒泰國皇室成員— —烏汶叻公主殿下（烏汶叻拉差卡尼雅西里瓦塔納攀瓦迪公主， Her Royal Highness Princess Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi）頒贈紀念品， 不僅是首位獲此榮耀的香港演員、香港藝人， 也是現場第一位唱名獲獎的國際影人， 被視為對其藝術貢獻的高度肯定。
何超一身透視花仙子禮服走上紅毯，連紅毯主持人都不斷大讚「
GORGEOUS」（好美）。 被問到參加泰國曼谷國際電影節的興奮心情，她直呼：「天啊！ 我太興奮了！」並當場秀幾句泰語「薩瓦迪卡」（Sawatdee Ka）、「摳坤卡」（Khob Khun Ka），讓主持人驚豔直呼：「哇！太厲害了！」 她也在紅毯上見到許多守候已久的粉絲，主動向前握手致謝， 更把握時間與粉絲自拍，讓粉絲倍感親切。
今年泰國曼谷國際電影節開幕式非常盛大，
泰國皇室烏汶叻公主殿下更親臨助陣。現場維安相當嚴格， 所有國際嘉賓在公主登場之前，須先到後台隱蔽處模擬綵排， 皇室禮儀專員及軍隊保安當場示範並逐一指示：步行速度、 停步位置、彎腰受禮的角度，均有明確規定，何超當場學習之後， 並依指示反覆練習，相當慎重。
公主駕到時保安嚴密，
出席者一律不得使用相機或手機拍攝， 全程僅由皇室官方指定攝影師記錄。何超按禮儀恭敬接受頒贈， 紀念品為一枚設計別緻的心口針。儀式過後， 她興奮於社交平台展示該枚心口針，並表示「不捨得佩戴」， 將妥善收藏於家中，與歷年獎杯放在一起。
《拾荒法師》10月香港上映 劇情介紹
《拾荒法師》由《見鬼》
導演彭氏兄弟睽違12年再度攜手合作的驚悚作品，由何超、 陳家樂、張文傑、吳冰主演，波斯男神Iman特別演出， 故事描述何超儀飾演藍佩青，一個能收集意外身亡者靈魂、 並引導他們走向輪迴的拾荒女子。 當一連串可疑死亡與一場神秘儀式扯上關係， 她與警員黃明聯手追查真相。調查愈深入， 他們愈接近殺人事件背後的超自然力量， 亦隨時成為儀式的下一個犧牲者。
《拾荒法師》將在今（14日）
於泰國曼谷國際電影節盛大舉行首映會及國際記者會， 該片目前確定10月8日率先在香港上映，確定由韓國娛樂龍頭「 CJ ENM」區域總部CJ ENM Hong Kong負責台灣及東南亞發行，何超開心表示：「這是對本片、 我們的電影人，以及香港電影能為亞洲觀眾帶來什麼的極大肯定， 我們找不到比CJ ENM HK更合適的《拾荒法師》合作夥伴， 我們期待與他們的團隊緊密合作，不單是這部電影， 更希望日後有更多合作機會。」台灣上映日期將在近期公布。
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何超一身透視花仙子禮服走上紅毯，連紅毯主持人都不斷大讚「
今年泰國曼谷國際電影節開幕式非常盛大，
公主駕到時保安嚴密，
《拾荒法師》由《見鬼》
《拾荒法師》將在今（14日）