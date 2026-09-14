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AV事務所T-POWERS株式會社完整聲明：

倉木華事件始末 生前被男友家暴、在他住處自縊

倉木華介紹 新生代AV女優、長太正出道爆紅

▲AV事務所T-POWERS稍早發文，宣布倉木華已逝世。（圖／翻攝T-POWERS）

日本25歲AV女優倉木華爆出被牛郎公關男友平良翔太毆打、偷錢，最後在男方家上吊身亡，消息傳了1天，「AV事務所T-POWERS株式會社」今（14）日稍早出面證實倉木華逝世消息，「面對如此突然的噩耗，本公司全體同仁都感到極大的悲痛與震驚。」為了顧及家屬心情，他們會全力保護逝者隱私，生前遭受的痛苦都不會對外公開透露，近500字的公告讓粉絲鼻酸。本公司接獲倉木華小姐已逝世的消息。面對如此突然的噩耗，本公司全體同仁都感到極大的悲痛與震驚。在此向她的家人及親屬致上最深切的哀悼。 同時，也由衷感謝一路以來支持倉木小姐的粉絲，以及透過工作與她有所往來的所有相關人士。目前在SNS等社群平台上，出現許多關於倉木小姐離世前的經過，以及她生前與特定人士之間所發生事件的相關消息，本公司也已知悉目前的情況。對於目前已逐漸釐清的內容，本公司也極為嚴肅看待。一想到倉木小姐生前曾受到深深的傷害、承受痛苦，我們感到非常心痛；同時，對於一連串的相關行為，本公司也感到強烈憤怒。今後，本公司將在充分顧及家屬心情的前提下，在必要範圍內掌握相關情況，並視需要與各相關單位合作，做出適當處理。此外，我們將把尊重逝者、保護其隱私，以及家屬的感受放在第一順位。對於本公司所掌握的個別資訊、與家屬及相關人士之間的溝通內容，以及未來的處理方式等是否對外公布，我們都將審慎判斷其必要性。因此，針對個別詢問或要求公開資訊的請求，依照內容不同，我們可能會選擇不予回覆，敬請理解。最後，衷心祈願倉木華小姐安息。T-POWERS股份有限公司隨著倉木華在男友住處上吊死訊曝光，社群近日也不斷流傳疑似她生前留下的聲明，內容提到她去年12月曾控訴遭牛郎公關男友平良翔太家暴、恐嚇，一度決定提告，卻因對方知道老家地址，擔心家人遭到威脅，加上不希望影響演藝工作，最終選擇庭外和解。沒想到2人的關係並未就此結束，今年5月倉木華提出分手後，雙方又爆發激烈爭吵，平良翔太疑似拿走她2支iPhone，她追出去討回手機時，還遭男方駕駛的邁巴赫拖行，導致臉部、下巴嚴重受傷。倉木華好友、同為AV女優的日向真凜則透露，這些傷害並非只發生過一次，倉木華生前曾多次在AV拍攝前遭到毆打，傷勢嚴重到工作只能臨時延期，就連重要的週年活動，也曾因為前一天挨打而被迫延後。至於被邁巴赫拖行，日向真凜表示自己其實早就知情，只因倉木華當時再三拜託她「不要告訴任何人」，她才始終替好友守著祕密，直到如今倉木華離世，才決定把她生前不敢公開的遭遇說出來。更令人心碎的是，日向真凜透露倉木華近來曾反覆出現輕生未遂的情況，甚至預先交代後事對她說：「如果我死了，希望妳可以幫我寫出來。」她同時指控，平良翔太疑似曾以「父親是沖繩黑道」恐嚇倉木華，不只限制她接客工作，甚至把她當天辛苦賺來的錢全部拿走，讓日向真凜氣得反問：「這到底哪裡叫做賣漂亮？你們知道賺錢有多辛苦嗎？」她認為倉木華之所以一次次選擇忍耐，很可能就是因為太愛對方，如今好友再也回不來，她最後憤怒寫下：「希望你下地獄，我這輩子都不會原諒你。」倉木華2001年8月7日出生於日本神奈川縣，今年25歲，身高168公分、E罩杯，粉絲習慣叫她「Hana醬」。她在2024年以S1專屬女優身分出道，不過在成為AV女優之前，其實念的是美容學校，也做過髮妝助理相關工作，因為工作關係接觸到AV產業後，才開始有了出道的念頭，最後離開原本熟悉的美容工作，正式轉行拍AV。倉木華出道時，168公分的高挑身材和亮眼長相就是最大特色，S1也曾以模特兒等級的穿搭與外型介紹她，出道後很快累積人氣。她的五官也曾被網友懷疑動過「輪廓3項」整形，但好友日向真凜看到傳言後直接替她澄清，強調倉木華根本沒有整形，還氣憤表示：「明明什麼都不知道，請不要靠自己的臆測亂講，她是我非常重要的朋友。」替好友駁斥整形傳聞。