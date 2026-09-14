我是廣告 請繼續往下閱讀

向輝達（Nvidia）執行長黃仁勳當面提離職是什麼樣的場景？輝達多名前員工披露，他們在離開公司創業前，曾與黃仁勳深度長談，而黃仁勳毫不留情的犀利評論，都成為他們日後創業的養分，而輝達更是他們創業路上的重要幫手。根據商業內幕報導，機器人新創公司Flexion Robotics共同創辦人魯丁（Nikita Rudin）與霍勒（David Hoeller）2024年決定離開輝達自行創業，他們懷著有些不安的心情，與黃仁勳進行了一場深夜通話。這兩位工程師在輝達深耕機器人領域多年，不斷突破模擬技術的極限，甚至曾協助推動一場經典的發表會，當時執行長黃仁勳正是與一群人形機器人同台亮相。然而，兩人希望能有更多自由將該技術應用於現實世界，於是選擇在2024年離職，創辦了專注於機器人智慧的初創公司 Flexion Robotics。當霍勒與魯丁決定離開輝達並自行創業時，他們知道必須親自向黃仁勳交代。這兩位曾長期參與輝達模擬技術研發、並協助籌備發表會的工程師，得到的並非強硬的挽留，而是黃仁勳不加修飾的建議。黃仁勳提出的第一個異議，竟是針對他們預計使用的公司名稱「Checkpoint」。魯丁回憶「他告訴我們這個名字很爛，必須換掉」。雖然創辦人先前就曾聽過其他人反映這名字聽起來像其他行業的公司，但黃仁勳直言不諱的態度成了關鍵定案因素。魯丁表示，「我不想把功勞都歸給他，但我們大概確實是因為他的評語才決定改名」。商業內幕罕見地揭露了黃仁勳如何應對那些打算離職創業的員工。黃仁勳在2024年並沒有試圖勸阻霍勒與魯丁離開，而是告誡他們前方的道路有多艱難。魯丁說，「他的訊息是：『你們根本不知道這條路會有多艱辛。』」兩位創辦人隨後成立了總部位於蘇黎世的 Flexion Robotics，專注於機器人智慧開發。而他們與前東家的關係並未隨著那通告別電話劃下句點。輝達隨後投資了這家新創公司，該公司目前已拓展至美國並於舊金山設立新辦公室，更延攬了來自 Meta 等企業的研究人員。截至目前，Flexion 已累計籌集超過 5,700 萬美元的資金。另一名前員工徐冰在輝達於2024年收購其第一家新創公司後，加入了輝達；他為了創辦運用人工智慧晶片軟體新創公司 INT21，他毅然放棄了自己形容「可能改變一生」的輝達股票期權。黃仁勳沒有只是禮貌性地握手道別，而是花了整整兩個小時與他及其他輝達高階主管討論這家新公司，並試圖說服他留下來。這場對話中，包含了徐冰坦言始料未及的尖銳評價。黃仁勳指出，「溝通」是徐冰最大的弱點，並警告這可能會限制他未來的成就。徐冰承認自己常假設他人具備相同的技術背景，導致發言內容令人難以理解。黃仁勳建議，留在輝達對他而言會是更好的選擇。徐冰表示，「這是我過去10年來收到最直率的回饋，我以前不覺得自己的溝通有那麼大的問題，但當老黃（Jensen）親口告訴我時，我決定把握這個機會，成為一個更好的自己。」徐冰透露，當時他正面臨高血壓和其他健康問題，黃仁勳便鼓勵他抽空休息調養身體。對徐冰而言，無論是關懷還是批評，都傳達出黃仁勳真心希望他能獲得成功。