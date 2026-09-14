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iOS 27相簿「延伸」是什麼？

iOS 27相簿「重構」是什麼？

▲iOS 27相簿功能加入「重構」。（圖／手機截圖）

「延伸」與「重構」差在哪裡？

「清除」連陰影都顧到！但複雜背景仍可能失手

哪些iPhone可以使用？

▲iOS 27「照片」App新增「延伸」功能，只要拉大照片邊界，AI就會分析原圖內容並自動補齊周圍背景，讓原本較緊湊的構圖獲得更多畫面空間。（圖／合併圖檔）

蘋果iOS 27預計15日推送，內建「照片」App也迎來AI升級，加入「延伸」及「重構」兩項Apple Intelligence編輯工具，照片拍得太滿、人物位置偏掉，或建築物因角度不佳而歪斜，都能在拍攝完成後重新調整，由AI自動生成並補齊缺少的畫面。不過，只有支援Apple Intelligence的iPhone才能使用。「延伸」可以擴大照片原本的邊界，使用者只要拖曳照片四周，Apple Intelligence便會分析現有內容，自動生成並補上天空、牆面、草地或其他背景。例如拍攝人物時構圖太緊、建築物頂端被切掉，或想把直式照片改成橫式比例，都能透過「延伸」增加畫面範圍，減少重新拍攝或使用第三方修圖App的麻煩。「重構」則著重於改變照片的觀看角度及主體位置。照片拍完後，使用者仍能在畫面上拖曳，重新安排人物、建築或物品的位置，效果近似移動原本的拍攝視角。如果人物太靠近照片邊緣、建築線條歪斜，或桌面物品的拍攝角度不理想，「重構」就能重新調整構圖；移動後產生的空白區域，也會由AI自動補齊。兩項功能都會利用AI生成照片內容，但用途不同，「延伸」是將照片範圍向外擴大，適合處理照片裁切太緊、背景不足或需要更改圖片比例等情況，補出原本沒有拍到的外圍畫面；「重構」則是拍完後重新安排視角與構圖，適合改善人物偏移、建築歪斜或畫面不平衡等問題。iOS 27進一步強化「照片」App的「清除」功能，移除路人、垃圾桶等干擾物時，AI可連同物體留下的陰影一併辨識及處理，再根據周圍畫面自動補齊背景，修圖效果比以往自然。不過，若人物彼此重疊、物體占據範圍太大，或背景包含文字、欄杆、磁磚及複雜線條，仍可能出現不自然的情況，簡單背景及單一物體的成功率相對較高。清除、延伸、重構屬於Apple Intelligence功能，因此即使手機可以升級iOS 27，也不代表一定能夠使用，目前支援機型包括：iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro MaxiPhone 16全系列iPhone 17全系列，包括iPhone AiriPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro MaxiPhone Duo