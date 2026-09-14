蘋果iOS 27預計15日推送，內建「照片」App也迎來AI升級，加入「延伸」及「重構」兩項Apple Intelligence編輯工具，照片拍得太滿、人物位置偏掉，或建築物因角度不佳而歪斜，都能在拍攝完成後重新調整，由AI自動生成並補齊缺少的畫面。不過，只有支援Apple Intelligence的iPhone才能使用。
iOS 27相簿「延伸」是什麼？
「延伸」可以擴大照片原本的邊界，使用者只要拖曳照片四周，Apple Intelligence便會分析現有內容，自動生成並補上天空、牆面、草地或其他背景。例如拍攝人物時構圖太緊、建築物頂端被切掉，或想把直式照片改成橫式比例，都能透過「延伸」增加畫面範圍，減少重新拍攝或使用第三方修圖App的麻煩。
操作路徑如下：「照片」App→選擇照片→「編輯」→進入工具或構圖功能→「延伸」→拖曳照片邊緣→等待AI生成→「完成」。
iOS 27相簿「重構」是什麼？
「重構」則著重於改變照片的觀看角度及主體位置。照片拍完後，使用者仍能在畫面上拖曳，重新安排人物、建築或物品的位置，效果近似移動原本的拍攝視角。
如果人物太靠近照片邊緣、建築線條歪斜，或桌面物品的拍攝角度不理想，「重構」就能重新調整構圖；移動後產生的空白區域，也會由AI自動補齊。
操作路徑如下：「照片」App→選擇照片→「編輯」→進入構圖工具→「重構」→拖曳調整視角與主體位置→等待AI處理→「完成」。
「延伸」與「重構」差在哪裡？
兩項功能都會利用AI生成照片內容，但用途不同，「延伸」是將照片範圍向外擴大，適合處理照片裁切太緊、背景不足或需要更改圖片比例等情況，補出原本沒有拍到的外圍畫面；「重構」則是拍完後重新安排視角與構圖，適合改善人物偏移、建築歪斜或畫面不平衡等問題。
「清除」連陰影都顧到！但複雜背景仍可能失手
iOS 27進一步強化「照片」App的「清除」功能，移除路人、垃圾桶等干擾物時，AI可連同物體留下的陰影一併辨識及處理，再根據周圍畫面自動補齊背景，修圖效果比以往自然。不過，若人物彼此重疊、物體占據範圍太大，或背景包含文字、欄杆、磁磚及複雜線條，仍可能出現不自然的情況，簡單背景及單一物體的成功率相對較高。
哪些iPhone可以使用？
清除、延伸、重構屬於Apple Intelligence功能，因此即使手機可以升級iOS 27，也不代表一定能夠使用，目前支援機型包括：
iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max
iPhone 16全系列
iPhone 17全系列，包括iPhone Air
iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max
iPhone Duo
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「延伸」可以擴大照片原本的邊界，使用者只要拖曳照片四周，Apple Intelligence便會分析現有內容，自動生成並補上天空、牆面、草地或其他背景。例如拍攝人物時構圖太緊、建築物頂端被切掉，或想把直式照片改成橫式比例，都能透過「延伸」增加畫面範圍，減少重新拍攝或使用第三方修圖App的麻煩。
操作路徑如下：「照片」App→選擇照片→「編輯」→進入工具或構圖功能→「延伸」→拖曳照片邊緣→等待AI生成→「完成」。
iOS 27相簿「重構」是什麼？
「重構」則著重於改變照片的觀看角度及主體位置。照片拍完後，使用者仍能在畫面上拖曳，重新安排人物、建築或物品的位置，效果近似移動原本的拍攝視角。
如果人物太靠近照片邊緣、建築線條歪斜，或桌面物品的拍攝角度不理想，「重構」就能重新調整構圖；移動後產生的空白區域，也會由AI自動補齊。
操作路徑如下：「照片」App→選擇照片→「編輯」→進入構圖工具→「重構」→拖曳調整視角與主體位置→等待AI處理→「完成」。
兩項功能都會利用AI生成照片內容，但用途不同，「延伸」是將照片範圍向外擴大，適合處理照片裁切太緊、背景不足或需要更改圖片比例等情況，補出原本沒有拍到的外圍畫面；「重構」則是拍完後重新安排視角與構圖，適合改善人物偏移、建築歪斜或畫面不平衡等問題。
「清除」連陰影都顧到！但複雜背景仍可能失手
iOS 27進一步強化「照片」App的「清除」功能，移除路人、垃圾桶等干擾物時，AI可連同物體留下的陰影一併辨識及處理，再根據周圍畫面自動補齊背景，修圖效果比以往自然。不過，若人物彼此重疊、物體占據範圍太大，或背景包含文字、欄杆、磁磚及複雜線條，仍可能出現不自然的情況，簡單背景及單一物體的成功率相對較高。
哪些iPhone可以使用？
清除、延伸、重構屬於Apple Intelligence功能，因此即使手機可以升級iOS 27，也不代表一定能夠使用，目前支援機型包括：
iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max
iPhone 16全系列
iPhone 17全系列，包括iPhone Air
iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max
iPhone Duo